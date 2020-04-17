Президент Украины Владимир Зеленский считает, что монобольшинство в Верховной Раде находится под ударом и «все хотят, чтобы этот корабль утонул».

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на канале «Украина».

— Если они хотят идти вперед, даже в шторм, они пойдут. Но многие в этом шторме, в этом океане, в этой Верховной раде - очень много акул. Там много людей плавает, и хотят договориться с этой командой. А люди они разные. Все хотят, чтобы этот корабль утонул. Большинство, — отметил Владимир Зеленский.

Президент заявил, что «Слуга народа» сегодня способна быстро менять страну.

— То есть достаточно монобольшинства, чтобы делать какие-либо законодательные инициативы. Поэтому шторм так шторм, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщалось, Владимир Зеленский заявил, что подписание меморандума с Международным валютным фондом — вопрос жизнеобеспечения Украины.