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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что монобольшинство в Верховной Раде находится под ударом и «все хотят, чтобы этот корабль утонул».
Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на канале «Украина».
— Если они хотят идти вперед, даже в шторм, они пойдут. Но многие в этом шторме, в этом океане, в этой Верховной раде - очень много акул. Там много людей плавает, и хотят договориться с этой командой. А люди они разные. Все хотят, чтобы этот корабль утонул. Большинство, — отметил Владимир Зеленский.
Президент заявил, что «Слуга народа» сегодня способна быстро менять страну.
— То есть достаточно монобольшинства, чтобы делать какие-либо законодательные инициативы. Поэтому шторм так шторм, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Как сообщалось, Владимир Зеленский заявил, что подписание меморандума с Международным валютным фондом — вопрос жизнеобеспечения Украины.
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что монобольшинство в Верховной Раде находится под ударом и «все хотят, чтобы этот корабль утонул».
Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на канале «Украина».
— Если они хотят идти вперед, даже в шторм, они пойдут. Но многие в этом шторме, в этом океане, в этой Верховной раде - очень много акул. Там много людей плавает, и хотят договориться с этой командой. А люди они разные. Все хотят, чтобы этот корабль утонул. Большинство, — отметил Владимир Зеленский.
Президент заявил, что «Слуга народа» сегодня способна быстро менять страну.
— То есть достаточно монобольшинства, чтобы делать какие-либо законодательные инициативы. Поэтому шторм так шторм, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Как сообщалось, Владимир Зеленский заявил, что подписание меморандума с Международным валютным фондом — вопрос жизнеобеспечения Украины.