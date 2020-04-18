Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что в 2020 году не планируется проводить ремонт Варваровского моста.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По словам мэра, к концу 2020 — началу следующего года будет разработана проектная документация и уже в 2021 можно будет приступить к ремонту моста.

— Думаю, что нет, не начнется ремонт моста в этом году. Все процедуры сейчас — мы обмениваемся какими-то бумажками в процессе передачи. Дальше, я уверен, что будет разрабатываться проект. Хочу сказать, что на проектные работы мы не потратили ни копейки городских денег. Есть проектировщики, они сейчас с ними связываются — теми, которые первые проектировали — и будут с ними, скорее всего, работать. Думаю, что до конца этого года, до весны следующего — только разрабатывается качественная проектная документация для того, чтобы запустить эту работу со следующего года, - рассказал Александр Сенкевич.

Как известно, во время визита в Японию президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаока перспективы строительства в Николаеве так называемого «японского моста» через реку Южный Буг.

По мнению новоназначенного главы Укравтодора Александра Кубракова, финансировать ремонт Южнобугского (Варваровского) моста нужно из государственного и местного бюджетов.

Напомним, что во время брифинга в Очакове 20 ноября президент Владимир Зеленский заставил главу Николаевской ОГА Александра Стадника пообещать отремонтировать Варваровский мост до конца следующего года.

17 июля, во время визита в Николаев, Владимир Зеленский заявил, что решение проблемы Варваровского моста — это первоочередная задача губернатора.

2 октября, во время визита в Николаев министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть.

При этом, депутат Николаевского городского совета Наталья Горбенко заявила, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины готово принять на баланс и отремонтировать аварийный Варваровский мост.