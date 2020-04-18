Еврокомиссия подготовила новые рекомендации по внедрению временного ограничения на необязательные поездки в Евросоюз.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Эстонии, пишет Корреспондент.

В частности предполагается:

1. Продолжить временное ограничение всех необязательных путешествий из третьих стран на территорию ЕС+. Согласно Кодексу Шенгенских границ и национального законодательства, принятого для обеспечения согласованности действий в борьбе с COVID-19, пограничным органам ЕС разрешается отказывать во въезде гражданам третьих стран в случае, если они имеют соответствующие симптомы, находились в зоне риска заражения и могут потенциально составлять угрозу для здоровья населения.

Также государства-члены ЕС могут применять меры, в частности, требовать от граждан, въезжающих на их территорию, пройти самоизоляцию или подобные мероприятия после их возвращения из региона, который пострадал от коронавируса. В случае выезда с территории ЕС пограничные службы будут проводить проверки лиц с целью выявления случаев заражения COVID-19 и не будут позволять путешествовать заболевшим на коронавирус лицам.

В то же время, в перечень лиц с особыми функциями или потребностями, на которых ограничения не распространяются (медицинские работники, пограничники, транспортный персонал, дипломатический корпус, транзитные пассажиры, пассажиры, путешествующие в связи с неотложными семейными обстоятельствами или нуждающихся в международной защите) было добавлено сезонных работников в сфере сельского хозяйства.

2. Упрощение транзитного режима для репатриации граждан ЕС и членов их семей. Согласно рекомендациям, государства-члены ЕС должны способствовать дальнейшему транзита граждан ЕС и членов их семей, независимо от их гражданства, а также граждан третьих стран и их иждивенцев, которые имеют вид на жительство и возвращаются к государству ЕС своего гражданства или места жительства. Доказательствами касательно транзитного проезда могут служить подтверждение о бронировании билетов на самолет, поезд и т.д. (разрешается получать такие доказательства непосредственно на границе, например, покупать билеты в аэропорту или на вокзале).

3. Уменьшение количества оформленных виз в консульских учреждениях государств-членов ЕС.

Консульским учреждениям государств-членов ЕС предлагается предоставлять минимальные услуги для оформления виз конкретным категориям заявителей (участников мероприятий по военным вопросам или безопасности, по неотложным медицинским причинам, других категорий, определенных в пункте 1 рекомендаций и т.д.). Кроме этого, от лиц, получивших визы, при пересечении границы требовать обоснования их поездки с просьбой предоставить подтверждающие документы, а также информировать о необходимости пройти обследование состояния здоровья и, в определенных случаях, соблюдать режим самоизоляции после прибытия на территорию ЕС.

4. Продление сроков пребывания иностранцев, в связи с ограничениями на поездки, в т.ч. для граждан третьих стран, не требующих оформления виз. Лицам, которые не требуют оформления виз и вынуждены находиться на территории государства-члена ЕС более разрешенных 90/180 дней, имеют оформляться национальные долгосрочные визы или разрешение на временное проживание компетентными национальными органами.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция или даже весь Евросоюз могут оставить границы закрытыми до сентября из-за роста заболеваемости коронавирусом в Соединённых Штатах Америки, и новых случаях коронавируса в Африке.