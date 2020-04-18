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Общественный транспорт в Украине вновь может заработать не раньше июня.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью 24 каналу.
— Если говорить об общественном транспорте, то я думаю, что после того, как у нас будет сниматься карантин, но это будет не раньше, чем июнь. Поскольку в мае мы тоже будем видеть пики по заболеваемости, поэтому мы этот период должны пройти. И когда волна пойдет на снижение, тогда можно будет обновлять работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно, - отметил Владислав Криклий.
В то же время он отметил, что определенные ограничения все равно будут действовать, поскольку отмена «масочного режима», по его мнению, может вызвать очередную волну заболеваемости.
— Поэтому точно по определенным критериям определенный период общественный транспорт будет работать. Но июнь-июль — уже реалистично, что мы начнем по-другому более активно работать общественным транспортом, - подчеркнул министр.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая.
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Общественный транспорт в Украине вновь может заработать не раньше июня.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью 24 каналу.
— Если говорить об общественном транспорте, то я думаю, что после того, как у нас будет сниматься карантин, но это будет не раньше, чем июнь. Поскольку в мае мы тоже будем видеть пики по заболеваемости, поэтому мы этот период должны пройти. И когда волна пойдет на снижение, тогда можно будет обновлять работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно, - отметил Владислав Криклий.
В то же время он отметил, что определенные ограничения все равно будут действовать, поскольку отмена «масочного режима», по его мнению, может вызвать очередную волну заболеваемости.
— Поэтому точно по определенным критериям определенный период общественный транспорт будет работать. Но июнь-июль — уже реалистично, что мы начнем по-другому более активно работать общественным транспортом, - подчеркнул министр.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая.