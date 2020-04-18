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В Службе автомобильных дорог Николаевской области намерены обязать подрядную фирму «Альтком» в рамках гарантии отремонтировать за свой счет участок дороги, который пришел в негодность после ремонта в 2018 году.
Об этом сообщил глава САД Николаевской области Владислав Невеселый на своей странице в Facebook.
В частности, по его словам, на отельных участках дороги Н-11 колейность составляет 3 сантиметра, в то время как на других участках трассы — она достигает 5-6 сантиметров. В связи с этим Служба автодорог будет требовать от подрядной организации проведения ремонта дороги за собственный счет.
— Продолжаем инспектировать дорогу Н-11, взял для примера 238-й км — это между Баштанкой и Новым Бугом. Участок был сдан в 2018 году, подрядчик «Альтком». На этом километре наблюдаем колейность в 3 см, а вот в районе Казанки колейность достигает 5-6 см. Акты составлены, гарантия на дорогу ещё в силе! Соответственно, будем настаивать, чтоб подрядчик переделал в рамках гарантийных обязательств за свой счёт! Работаем дальше, - сообщил Владислав Невеслый.
Напомним, что исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый обратился к жителям области с просьбой сообщать ему о работе подрядных фирм, которые делают некачественный ремонт дорог.
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В Службе автомобильных дорог Николаевской области намерены обязать подрядную фирму «Альтком» в рамках гарантии отремонтировать за свой счет участок дороги, который пришел в негодность после ремонта в 2018 году.
Об этом сообщил глава САД Николаевской области Владислав Невеселый на своей странице в Facebook.
В частности, по его словам, на отельных участках дороги Н-11 колейность составляет 3 сантиметра, в то время как на других участках трассы — она достигает 5-6 сантиметров. В связи с этим Служба автодорог будет требовать от подрядной организации проведения ремонта дороги за собственный счет.
— Продолжаем инспектировать дорогу Н-11, взял для примера 238-й км — это между Баштанкой и Новым Бугом. Участок был сдан в 2018 году, подрядчик «Альтком». На этом километре наблюдаем колейность в 3 см, а вот в районе Казанки колейность достигает 5-6 см. Акты составлены, гарантия на дорогу ещё в силе! Соответственно, будем настаивать, чтоб подрядчик переделал в рамках гарантийных обязательств за свой счёт! Работаем дальше, - сообщил Владислав Невеслый.
Напомним, что исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый обратился к жителям области с просьбой сообщать ему о работе подрядных фирм, которые делают некачественный ремонт дорог.