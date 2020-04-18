Королевский канадский монетный двор на период пандемии COVID-19 переоборудовал производство на выпуск дезинфекторов для рук вместо денег.

Об этом рассказал представитель монетного двора, пишет «Укринформ».

Сообщается, что расположенное в Оттаве подразделение монетного двора уже начало выпускать дезинфекторы, а подразделение в Виннипеге должно приступить к этому в выходные. Кроме того, оттавское предприятие также выпускает некоторую медицинскую защитную продукцию. При этом на предприятии переоборудовали отдел, который создает золотые и серебряные коллекционные монеты, для производства защитного оборудования, типа лицевых щитов для медиков.

Стоит отметить, что в обычное время Королевский канадский монетный двор чеканит все монеты, которые находятся в обращении в Канаде, а также металлические деньги для многих других государств. Кроме того, на двух предприятиях монетного двора изготавливаются тысячи коллекционных монет. Сейчас же монетный двор полностью отказался от коллекционных монет, сосредоточившись на «поддержке торговли и коммерции». Большинство из почти 1100 сотрудников уже месяц работают из дома.

По состоянию на утро пятницы на территории Канады были подтверждены более 30 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Болезнь унесла 1250 жизней.

Напомним, что в Очакове Николаевской области на швейной фабрике, которая специализируется на пошиве крыжм и одежды для крещения, начали шить защитные маски.