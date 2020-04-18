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В Киеве за прошедшие сутки, 17 апреля, лабораторно подтвердили еще 65 случаев заболевания коронавирусом, из них 26 в Киево-Печерской лавре.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Всего, по состоянию на утро 18 апреля, подтвердили 770 случаев коронавируса COVID-19.
— Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось еще на 65 человек. Из них - 6 медиков. Заболели: 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет, 41 человек в возрасте от 19 до 92 лет. Из зарегистрированных за минувшие сутки случаев заболевания - 26 в Киево-Печерской лавре, - сообщил Виталий Кличко.
Отмечается, что среди новых инфицированных 11 пациентов были госпитализированы в больницы, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.
Напомним, что по состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5 106 заразившихся коронавирусом, из которых 133 человека умерло и 275 — выздоровело.
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В Киеве за прошедшие сутки, 17 апреля, лабораторно подтвердили еще 65 случаев заболевания коронавирусом, из них 26 в Киево-Печерской лавре.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Всего, по состоянию на утро 18 апреля, подтвердили 770 случаев коронавируса COVID-19.
— Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось еще на 65 человек. Из них - 6 медиков. Заболели: 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет, 41 человек в возрасте от 19 до 92 лет. Из зарегистрированных за минувшие сутки случаев заболевания - 26 в Киево-Печерской лавре, - сообщил Виталий Кличко.
Отмечается, что среди новых инфицированных 11 пациентов были госпитализированы в больницы, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.
Напомним, что по состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5 106 заразившихся коронавирусом, из которых 133 человека умерло и 275 — выздоровело.