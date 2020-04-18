Больше всего заразившихся вирусом COVID-19 медиков находятся в Винницкой области.

Об этом на брифинге в субботу, 18 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, большинство из них заразились в Калиновской районной больнице, которая определена как опорный пункт в лечении инфицированных коронавирусом.

— На сегодня в Винницкой области зарегистрировано 97 случаев заболевания среди медицинских работников. Эти 97 случаев зарегистрированы в 22 учреждениях здравоохранения. Наибольшее количество в Калиновской центральной районной больнице, которая определена как опорный пункт в лечении больных коронавирусной инфекцией, - сказал Максим Степанов.

Напомним, что по состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5 106 заразившихся коронавирусом, из которых 133 человека умерло и 275 — выздоровело.