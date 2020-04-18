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Партия «Европейская Солидарность» требует от СНБО собраться на срочное заседание и рассмотреть вопрос чрезвычайной экологической ситуации, сложившейся из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
— Правительство должно немедленно принять меры, необходимые для защиты людей и преодоления последствий экологической катастрофы, в частности, в Киевской и Житомирской областях и городе Киеве, который по информации международных мониторинговых институтов, имеет самый грязный воздух на планете, - говорится в заявлении.
При этом партия также требует от мэра города Киева отчета о мерах, которые должны предприниматься, чтобы не допустить пожары в лесопарковой зоне Киева.
— Мы возмущены беспомощностью и бездеятельностью власти, которая неоднократно заявляла, что пожары в зоне отчуждения ликвидированы, но при этом в Киеве стоит густой дым, а жители жалуются на запах гари, который чувствуется во всех уголках столицы и в области. Такое впечатление, что власть приложилась к газовым подушкам и дышит другим воздухом, чем обычные люди. Мы требуем от власти своевременных и профессиональных действий. Каждый день и даже час промедления - это потерянные здоровья и даже жизни людей, - заявляют в партии.
Напомним, сегодня, 16 апреля, полиция Киевской области объявила о подозрении еще одному поджигателю, по вине которого произошел пожар в Чернобыльской зоне.
До этого 27-летнему ранее судимому жителю села Раговка вручили подозрение о совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира).
Отметим, что пожар в зоне отчуждения спасателям удалось погасить спустя 10 дней, пожар вблизи ЧАЭС затронул около 10% зоны отчуждения, крупным животным удалось спастись. Правительство намерено потратить 145 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.
Состоянием на 7:00 в четверг, 16 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения открытого огня не наблюдается.
Позже стало известно, что по состоянию на 7:00 18 апреля в Чернобыльской зоне до сих пор тлеет травяной настил и древесина в пройденных огнем ячейках.
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Партия «Европейская Солидарность» требует от СНБО собраться на срочное заседание и рассмотреть вопрос чрезвычайной экологической ситуации, сложившейся из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
— Правительство должно немедленно принять меры, необходимые для защиты людей и преодоления последствий экологической катастрофы, в частности, в Киевской и Житомирской областях и городе Киеве, который по информации международных мониторинговых институтов, имеет самый грязный воздух на планете, - говорится в заявлении.
При этом партия также требует от мэра города Киева отчета о мерах, которые должны предприниматься, чтобы не допустить пожары в лесопарковой зоне Киева.
— Мы возмущены беспомощностью и бездеятельностью власти, которая неоднократно заявляла, что пожары в зоне отчуждения ликвидированы, но при этом в Киеве стоит густой дым, а жители жалуются на запах гари, который чувствуется во всех уголках столицы и в области. Такое впечатление, что власть приложилась к газовым подушкам и дышит другим воздухом, чем обычные люди. Мы требуем от власти своевременных и профессиональных действий. Каждый день и даже час промедления - это потерянные здоровья и даже жизни людей, - заявляют в партии.
Напомним, сегодня, 16 апреля, полиция Киевской области объявила о подозрении еще одному поджигателю, по вине которого произошел пожар в Чернобыльской зоне.
До этого 27-летнему ранее судимому жителю села Раговка вручили подозрение о совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира).
Отметим, что пожар в зоне отчуждения спасателям удалось погасить спустя 10 дней, пожар вблизи ЧАЭС затронул около 10% зоны отчуждения, крупным животным удалось спастись. Правительство намерено потратить 145 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.
Состоянием на 7:00 в четверг, 16 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения открытого огня не наблюдается.
Позже стало известно, что по состоянию на 7:00 18 апреля в Чернобыльской зоне до сих пор тлеет травяной настил и древесина в пройденных огнем ячейках.