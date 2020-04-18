Новый выпуск дайджеста НикВести о том, как наш город живет в условиях карантина из-за коронавируса COVID-19. Чиновники продолжают уговаривать людей оставаться дома, люди продолжают ходит на рынки и толпиться в очередях. И в этой ситуации мы продолжаем надеятся, что люди не пойдут на Пасху в церковь на всенощную службу, после чего кривая заболевших резко пойдет вверх?

https://youtu.be/dcjAoiHZxHc