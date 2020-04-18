В Украинской православной церкви сообщили, то Митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному Богослужению.

Об этом сообщается на странице Центра информации УПЦ в Facebook.

Как известно, сегодня, 18 апреля в сети появилась информации о том, что Митрополиты Онуфрий и Антонийгоспитализированы с коронавирусной инфекцией, однако в церкви опровергли эту информацию.

В УПЦ сообщили, что Митрополит Онуфрий сегодня совершит Пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции. Такое решение было принято во избежание скопления множества верующих, которые каждый год хотят попасть на Пасхальную Литургию, которую возглавляет Предстоятель УПЦ.

— Блаженнейший здоров и чувствует себя хорошо, - добавили в церкви.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) находится в Киево-Печерской лавре, он здоров и также готовится к Пасхальной Божественной литургии. В Пасхальную ночь он возглавит богослужение в одном из храмов Киево-Печерской лавры.

Напомним, что по состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5 106 заразившихся коронавирусом, из которых 133 человека умерло и 275 — выздоровело.