Мэр Киева Виталий Кличко отстранил от должности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника из-за возможной коррупции.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

— Я говорил о том, что никого не буду покрывать. И, если кто-то из чиновников виноват в коррупции, — будет отвечать по всей строгости закона! Никому и никаких поблажек не будет. Нулевая толерантность к коррупции! Но, если кто-то занимается манипуляциями и фабрикует дело — будет нести не меньшую ответственность!, – написал Виталий Кличко.

Виталий Кличко отметил, что городские власти — открытые и всегда сотрудничают с правоохранительными органами по предотвращению коррупции. В частности, в расследовании дела первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

— Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком влиянии чиновника высокого ранга, каким он является, Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования. Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстраняют его от исполнения обязанностей первого заместителя главы КГГА. Но рассчитываю на оперативное, объективное и открытое расследование этого дела. Справедливо и без политики!, – добавил мэр.

Как сообщалось, 14 апреля появилась информация о том, что в помещениях Киевской городской государственной администрации (КГГА) проводятся обыски после того, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали вымогательство первым заместителем председателя КГГА Николаем Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика. Позже, Николай Поворозник сообщил, что обратился к мэру Виталию Кличко с просьбой отстранить его от исполнения занимаемой должности на время расследования дела о якобы получении им взятки.