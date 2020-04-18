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Качество воздуха в Киеве улучшилась по сравнению с утренними показателями.
Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.
По состоянию на 16:26 индекс загрязнения воздуха Киева составляет 151 единицу.
Это все еще характеризуется как опасный уровень, однако теперь Киев является третьим по уровню загрязнения воздуха, а не первым.
На первом месте город Янгон в Мьянме (156), на втором – Джакарта, Индонезия (155).
К примеру, в китайском Шанхае индекс загрязнения воздуха составляет только 105 единиц.
Ранее сообщалось, что в некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке «опасно».
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Качество воздуха в Киеве улучшилась по сравнению с утренними показателями.
Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.
По состоянию на 16:26 индекс загрязнения воздуха Киева составляет 151 единицу.
Это все еще характеризуется как опасный уровень, однако теперь Киев является третьим по уровню загрязнения воздуха, а не первым.
На первом месте город Янгон в Мьянме (156), на втором – Джакарта, Индонезия (155).
К примеру, в китайском Шанхае индекс загрязнения воздуха составляет только 105 единиц.
Ранее сообщалось, что в некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке «опасно».