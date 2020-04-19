Об этом российские дипломаты сообщили Министерству иностранных дел Чехии, передает hromadske со ссылкой на чешские СМИ.

Физическое расположение посольства не изменится, его главное здание, как и раньше, будет располагаться в бывшем дворце Печека. Площадь, на которой он стоит, в феврале переименовали с Под каштанами (Pod Kaštany) на площадь Бориса Немцова.

Россияне теперь заявили, что не будут использовать в официальных документах этот адрес.

«Российское посольство сообщило нам сегодня об изменении своего адреса почтовой доставки, это в основном только административный шаг, который у нас нет никаких оснований оспаривать», — говорит пресс-секретарь чешского МИД Зузана Штихова.

Российское посольство никак не объяснило перенос своего юридического адреса.

Напомним, 27 февраля в чешской столице состоялась церемония открытия площади имени российского оппозиционера Бориса Немцова. Депутаты городского совета Праги 24 февраля единодушно проголосовали за решение назвать именем российского оппозиционного политика площадь Pod kaštany («Под каштанами»), на которой находится посольство России в Чехии.