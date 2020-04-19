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Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы приобрести в США и доставить в Украину препарат Remdesivir, который американские медики назвали действенным при борьбе с коронавирусом.
Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, пишет Украинская правда.
– Это лекарственное средство - Ремдесивир, было включено в наш протокол, в наш стандарт лечения (коронавируса – прим.) 2 апреля. Это действительно противовирусный препарат, который изготавливается одной же ведущих американских компаний. Минздрав сейчас занимается тем, чтобы закупить этот препарат и привезти его в Украину, в том числе с помощью дипломатических каналов, - сказал Максим Степанов.
Remdesivir ранее использовался для лечения вируса Эбола, но, по словам Степанова, результаты были не слишком успешными.
Медпрепарат предполагается использовать при оказании помощи пациентам с коронавирусом, находящимся в тяжелом состоянии.
Недавно в США сообщили о положительных результатах испытания препарата Remdesivir для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.
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Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы приобрести в США и доставить в Украину препарат Remdesivir, который американские медики назвали действенным при борьбе с коронавирусом.
Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, пишет Украинская правда.
– Это лекарственное средство - Ремдесивир, было включено в наш протокол, в наш стандарт лечения (коронавируса – прим.) 2 апреля. Это действительно противовирусный препарат, который изготавливается одной же ведущих американских компаний. Минздрав сейчас занимается тем, чтобы закупить этот препарат и привезти его в Украину, в том числе с помощью дипломатических каналов, - сказал Максим Степанов.
Remdesivir ранее использовался для лечения вируса Эбола, но, по словам Степанова, результаты были не слишком успешными.
Медпрепарат предполагается использовать при оказании помощи пациентам с коронавирусом, находящимся в тяжелом состоянии.
Недавно в США сообщили о положительных результатах испытания препарата Remdesivir для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.