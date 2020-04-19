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Американские ВМС официально ввели в боевую эксплуатацию подводную лодку USS Vermont.
Об этом сообщили в Министерство обороны США.
– ВМС США 18 апреля 2020 года ввели в действие новую подводную лодку USS Vermont (SSN 792), уже 19-й атакующий подводный корабль класса «Вирджиния», - говорится в сообщении.
Субмарина имеет длину почти 115 метров, способна погружаться на глубину более 240 метром и двигаться на скорости более 45 км в час в подводном положении.
Строительство подлодки началось в мае 2014 года.
Командующий подводным флотом США вице-адмирал Дэрил Кодл заявил, что введение USS Vermont на боевую службу отмечает «новую фазу доминирования» Америки в мире с целью сдерживания, защиты и преимущества Соединенных Штатов и союзников на основе установленного международного порядка.
Отметим, что традиционная массовая церемония ввода в эксплуатацию была отменена в связи с карантином, поэтому ВМС перевели корабль на боевую эксплуатацию официальным распоряжением.
Как уточнили в Пентагоне, официальные торжества при участии спонсоров, экипажа и членов комиссии по введению корабля в эксплуатацию могут быть проведены позже.
Напомним, на французском авианосце «Шарль де Голль» 1081 моряк сдал положительный тест на коронавирус.
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Американские ВМС официально ввели в боевую эксплуатацию подводную лодку USS Vermont.
Об этом сообщили в Министерство обороны США.
– ВМС США 18 апреля 2020 года ввели в действие новую подводную лодку USS Vermont (SSN 792), уже 19-й атакующий подводный корабль класса «Вирджиния», - говорится в сообщении.
Субмарина имеет длину почти 115 метров, способна погружаться на глубину более 240 метром и двигаться на скорости более 45 км в час в подводном положении.
Строительство подлодки началось в мае 2014 года.
Командующий подводным флотом США вице-адмирал Дэрил Кодл заявил, что введение USS Vermont на боевую службу отмечает «новую фазу доминирования» Америки в мире с целью сдерживания, защиты и преимущества Соединенных Штатов и союзников на основе установленного международного порядка.
Отметим, что традиционная массовая церемония ввода в эксплуатацию была отменена в связи с карантином, поэтому ВМС перевели корабль на боевую эксплуатацию официальным распоряжением.
Как уточнили в Пентагоне, официальные торжества при участии спонсоров, экипажа и членов комиссии по введению корабля в эксплуатацию могут быть проведены позже.
Напомним, на французском авианосце «Шарль де Голль» 1081 моряк сдал положительный тест на коронавирус.