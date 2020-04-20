Премьера Британии Бориса Джонсона обвинили в пропуске нескольких важных совещаний по коронавирусу, когда эпидемия еще не пришла в страну. Член британского правительства Майкл Гоув встал на его защиту.

Об этом сообщил телеканал CNN.

Ранее газета Sunday Times сообщила, что Джонсон пропустил пять совещаний по вопросу эпидемиологической ситуации в Великобритании. Газета утверждает, что предупреждения об угрозе для страны, которые появились еще в январе и затем неоднократно повторялись в феврале, не были услышаны Джонсоном, погруженным в вопросы Brexit. Sunday Times настаивает, что потерянное время могло стоить тысяч жизней британских граждан.

– Заявление о том, что премьер-министр пропустил встречи, которые имели жизненно важное значение для нашей реакции на коронавирус, я думаю, является смехотворным. Правда в том, что были разные встречи на правительственном уровне. На некоторых председательствовал министр здравоохранения, на некоторых – другие министры. Но премьер принимал самые главные решения. Никто не может сказать, что премьер-министр не вкладывал душу в борьбу с этим вирусом, – подчеркнул Майкл Гоув.

При этом, в комментарии телеканалу ВВС Гоув заявил, что Джонсон действительно не посетил пять совещаний, но это не является чем-то из ряда вон выходящим, поскольку обычно на них председательствует один из министров.

Министр образования Гэвин Уильямсон также встал на защиту Джонсона. В комментарии CNN он заявил, что Джонсон делает все, чтобы всем службам хватало ресурсов для борьбы с эпидемией.

Напомним, что Правительство Великобритании, решило продлить карантинные ограничения еще на три недели, поскольку количество умерших в стране продолжает расти.