В итальянском городе Финале-Лигуре две теннисистки решили сыграть прямо на крышах соседних домов, поскольку их теннисный клуб, как и все остальные в Италии, закрыли на карантин из-за пандемии коронавируса.

Видео игры опубликовали на странице клуба Tennisclub Finale.

– Теннис и коронавирус... Виттория Оливере и Карола Пессина побеждают на крышах Финале, — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 19 апреля, коронавирусом в мире заразились 2 млн 332 тысячи 456 человек. Среди них 600 тысяч человек выздоровели и 160 786 умерли. Это значит, что сейчас в мире 1 млрд 571 тысяча 666 инфицированных пациентов.

В Италии, в частности, заразились 175 925 человек: 23 227 человек умерли, а 44 927 — выздоровели.

Также отметим, что число умерших в Италии от коронавируса за сутки снизилось до показателей середины марта.