Ученые обнаружили, что у людей, которые работают во время самоизоляции, психологическое состояние лучше, чем у тех, которые не работают.

Об этом говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном в Science Direct, пишет hromadske.

Исследователи 20-21 февраля опросили 369 взрослых в 64 городах Китая об их психическом самочувствии.

Участники прошли тесты по шкале дистресса Кесслера, шкале удовлетворенности жизнью и шкале Short Form-12 для оценки эмоционального состояния. Также респондентов спрашивали о физической активности во время изоляции.

На тот момент 27% участников работали в офисе, 38% работали из дома и 25% перестали работать из-за вспышки коронавируса. Те, кто перестал работать, заявили об ухудшении психологического и физического состояния.

Согласно результатам, люди, которые работали удаленно, чувствовали себя лучше тех, кто не работал. Самые лучшие результаты психологического и физического состояния показали люди, которые продолжали работать в офисе. У них были самые высокие результаты по шкале удовлетворенности жизнью и самые низкие — по шкале стресса.

Кроме того, за последнюю неделю 13,8% опрошенных заявили, что не выполняли никаких физических упражнений, 61,2% — занимались физическими упражнениями, но менее часа в день, 17,1% людей занимались спортом 1-2,5 часа в день и 7,9% выполняли физические упражнения более 2,5 часов. Кроме того, у 12,2% были хронические заболевания.

Ученые заявили, что у людей, которые занимались спортом, на удовлетворенность жизнью влияли зафиксированные случаи COVID-19. Люди, которые выполняли физические упражнения до часа в день, чувствовали себя лучше, даже если в их регионе зафиксировали вспышку коронавируса. В то же время люди, которые занимались спортом более 2,5 часа чувствовали себя хуже, если в их регионе зафиксировали COVID-19.

Ученые отметили, что физически активные люди могут быть более чувствительными к изоляции, поэтому политикам нужно учитывать, как могут повлиять карантинные ограничения на психологическое и физическое здоровье граждан.

Напомним, что в Украине состоянием на 21 апреля зафиксировано 6 тысяч 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 летальных, 367 пациентов выздоровели.