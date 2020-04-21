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Китай был недостаточно откровенен и скрывает часть информации, касающейся истоков и распространения коронавируса.
Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, передаёт Интерфакс-Украина.
В интервью телеканалу АВС она сказала, что ее «озабоченности по поводу открытости Китая находятся в очень высокой точке».
— Вопросы, связанные с коронавирусом, являются вопросами для проведения независимого расследования - я думаю, важно, чтобы мы сделали это, - рассказала Марис Пейн.
Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил в ночь на воскресенье, что Китай должен быть привлечен к ответственности, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о COVID-19.
— Если они преднамеренно скрывали, то да - должны быть последствия, - рассказал Марис Пейн.
При этом Трамп отметил, что если Китай просто совершил ошибку, то это не так страшно.
— Ошибки случаются, - заявил президент США.
В последние дни Трамп регулярно говорит о том, что Китай и ВОЗ могли скрывать важные данные о коронавирусе, распространившемся по всему миру из китайского города Уханя.
Ранее сообщалось, что Германия присоединилась к странам, призывающим руководство Китая прояснить обстоятельства появления коронавируса и его распространения на территории страны.
Китай был недостаточно откровенен и скрывает часть информации, касающейся истоков и распространения коронавируса.
Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, передаёт Интерфакс-Украина.
В интервью телеканалу АВС она сказала, что ее «озабоченности по поводу открытости Китая находятся в очень высокой точке».
— Вопросы, связанные с коронавирусом, являются вопросами для проведения независимого расследования - я думаю, важно, чтобы мы сделали это, - рассказала Марис Пейн.
Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил в ночь на воскресенье, что Китай должен быть привлечен к ответственности, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о COVID-19.
— Если они преднамеренно скрывали, то да - должны быть последствия, - рассказал Марис Пейн.
При этом Трамп отметил, что если Китай просто совершил ошибку, то это не так страшно.
— Ошибки случаются, - заявил президент США.
В последние дни Трамп регулярно говорит о том, что Китай и ВОЗ могли скрывать важные данные о коронавирусе, распространившемся по всему миру из китайского города Уханя.
Ранее сообщалось, что Германия присоединилась к странам, призывающим руководство Китая прояснить обстоятельства появления коронавируса и его распространения на территории страны.