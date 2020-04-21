Китай был недостаточно откровенен и скрывает часть информации, касающейся истоков и распространения коронавируса.

Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, передаёт Интерфакс-Украина.

В интервью телеканалу АВС она сказала, что ее «озабоченности по поводу открытости Китая находятся в очень высокой точке».

— Вопросы, связанные с коронавирусом, являются вопросами для проведения независимого расследования - я думаю, важно, чтобы мы сделали это, - рассказала Марис Пейн.

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил в ночь на воскресенье, что Китай должен быть привлечен к ответственности, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о COVID-19.

— Если они преднамеренно скрывали, то да - должны быть последствия, - рассказал Марис Пейн.

При этом Трамп отметил, что если Китай просто совершил ошибку, то это не так страшно.

— Ошибки случаются, - заявил президент США.

В последние дни Трамп регулярно говорит о том, что Китай и ВОЗ могли скрывать важные данные о коронавирусе, распространившемся по всему миру из китайского города Уханя.

Ранее сообщалось, что Германия присоединилась к странам, призывающим руководство Китая прояснить обстоятельства появления коронавируса и его распространения на территории страны.