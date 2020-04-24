Народный депутат Укораины Ирина Геращенко заявила, что «Европейская Солидарность» на внеочередной сессии парламента будет настаивать на принятии законопроекта об обязательном страховании медиков.

Об этом она сказала в комментарии журналистам, сообщает пресс-служба политсилы.

— Мы настаивали, чтобы наша политическая сила получила подписные листы, собрали подписи, апеллировали к коллегам для того, чтобы принять немедленно закон об обязательном страховании всего медперсонала, работающего с больными коронавирусом, - сказала она.

Ирина Геращенко отметила, что медики до сих пор остаются незащищенными в условиях эпидемии.

— В Украине сейчас 7,5 тысяч инфицированных, из них каждый пятый - это врач или медицинский сотрудник, то есть более 1400 больных - это медики, заболевших COVID - 19, это означает, что они остаются незащищенными. Нет элементарного - костюмов, масок, дезинфекторов, перчаток. Президент и его команда встречают уже миллионный самолет откуда-то, но почему врачи остаются незащищенными? Очень важно, чтобы врачи, которые сегодня на передовой в борьбе с пандемией, были защищены как украинские военные. В случае, если медик был инфицирован, они получили страховку 100 тысяч гривен, не дай Бог в случае смерти медработника - чтобы его семья получила около 2,5 миллиона. Таким было наше предложение , - добавила парламентарий.

Геращенко отметила, что «Европейская Солидарность» будет требовать поставить на повестку дня свой законопроект о страховании медиков.

— Мы видим, что нам начинают рассказывать, что это невозможно, что есть регламент, требуется дополнительное время. Блокировать работу страны - не требуется дополнительное время, защитить медика - уже два месяца мы не можем это сделать. Каждый день мы общаемся с медиками в регионах. Эти знаменитые рекламируемые властью 300% доплаты медикам пока никто не получил. Более того, нет разъяснения профильного министерства, как это должно происходить и пока это собираются перевести на местные органы власти, у которых забрали все субвенции. Собственно, этот вопрос сейчас хочу ставить на совещании руководства парламента. Мы будем требовать поставить в повестку дня именно наш законопроект об обязательном страховании медиков, - сказала сопредседатель фракции.

Напомним, пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что власть, которая полностью провалила подготовку к эпидемии коронавируса в Украине и не обеспечила надлежащей защиты для врачей, обязана ввести страхование медицинских работников на случай их инфицирования или смерти от коронавирусной инфекции.