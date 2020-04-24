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Украинский и грузинский политик Михаил Саакашвили заявил, что будущее украинского государства зависит от успеха Президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом он заявил сегодня, 24 апреля, в ходе общения с народными депутатами от партии «Слуга народа» на заседании их парламентской фракции, - сообщают НикВести.
Народный депутат Николай Тищенко задал Михаилу Саакашвили вопрос: «Не предадите ли вы президента и нашу команду?», на что получил отрицательный ответ.
— Я вам так скажу. Если у Зеленского ни дай Бог не получится, Украине может наступить конец. Реально. Если он сделает то, что обещал народу, тогда жизнь (Украины, - прим.) после Зеленского существует, - сказал Михаил Саакашвили.
Он также добавил, что готов заранее написать заявление об увольнении, оставив его без даты.
Заседание фракции транслировал в Facebook народный депутат Украины Игорь Негулевский.
22 апреля «Украинская правда» со ссылкой на источник во фракции «Слуга народа» заявила, о том, что Михаил Саакашвили может стать вице-премьером по вопросам реформ.
Уже 23 апреля президент Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили стать вице-премьером по вопросам реформ. Сам Саакашвили назвал это «большой честью». За назначение Саакашвили еще предстоит голосовать Верховной Раде.
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Украинский и грузинский политик Михаил Саакашвили заявил, что будущее украинского государства зависит от успеха Президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом он заявил сегодня, 24 апреля, в ходе общения с народными депутатами от партии «Слуга народа» на заседании их парламентской фракции, - сообщают НикВести.
Народный депутат Николай Тищенко задал Михаилу Саакашвили вопрос: «Не предадите ли вы президента и нашу команду?», на что получил отрицательный ответ.
— Я вам так скажу. Если у Зеленского ни дай Бог не получится, Украине может наступить конец. Реально. Если он сделает то, что обещал народу, тогда жизнь (Украины, - прим.) после Зеленского существует, - сказал Михаил Саакашвили.
Он также добавил, что готов заранее написать заявление об увольнении, оставив его без даты.
Заседание фракции транслировал в Facebook народный депутат Украины Игорь Негулевский.
22 апреля «Украинская правда» со ссылкой на источник во фракции «Слуга народа» заявила, о том, что Михаил Саакашвили может стать вице-премьером по вопросам реформ.
Уже 23 апреля президент Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили стать вице-премьером по вопросам реформ. Сам Саакашвили назвал это «большой честью». За назначение Саакашвили еще предстоит голосовать Верховной Раде.
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов