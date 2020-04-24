Украинский и грузинский политик Михаил Саакашвили заявил, что будущее украинского государства зависит от успеха Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он заявил сегодня, 24 апреля, в ходе общения с народными депутатами от партии «Слуга народа» на заседании их парламентской фракции, - сообщают НикВести.

Народный депутат Николай Тищенко задал Михаилу Саакашвили вопрос: «Не предадите ли вы президента и нашу команду?», на что получил отрицательный ответ.

— Я вам так скажу. Если у Зеленского ни дай Бог не получится, Украине может наступить конец. Реально. Если он сделает то, что обещал народу, тогда жизнь (Украины, - прим.) после Зеленского существует, - сказал Михаил Саакашвили.

Он также добавил, что готов заранее написать заявление об увольнении, оставив его без даты.

Заседание фракции транслировал в Facebook народный депутат Украины Игорь Негулевский.

22 апреля «Украинская правда» со ссылкой на источник во фракции «Слуга народа» заявила, о том, что Михаил Саакашвили может стать вице-премьером по вопросам реформ.

Уже 23 апреля президент Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили стать вице-премьером по вопросам реформ. Сам Саакашвили назвал это «большой честью». За назначение Саакашвили еще предстоит голосовать Верховной Раде.