Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что уходит с занимаемой должности.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

– Всегда жила по правилу Рузвельта: «Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть». И надо найти силы вовремя осознать, что двери, которые просто нарисованы на кирпичной стене, не открываются. Но это был яркий, полезный, незабываемый период в жизни. Мне кажется, за это время я получила несколько новых профессий. Моя семья радуется: я наконец возвращаюсь к нормальной жизни, творческим планам, любимым людям, - заявила Татьяна Монахова.

В интервью изданию «OPINION» Татьяна Монахова рассказала, что долгое время настаивала на создании секретариата уполномоченного, однако в конечном итоге Кабмин отказался рассматривать этот вопрос. По ее словам, каждую подпись на утверждение тех или иных процессов, ей приходилось «выбивать» неделями.

– Я намеревалась результативно работать. Очень долгое время у меня была иллюзия, что процесс создания секретариата затягивается из-за ржавой бюрократической машины. Каждую подпись, каждую резолюцию надо «выбивать» неделями. В повестку дня заседаний Кабмина надо еще попасть. Все время какие-то «более важные» экономические или политические проблемы отодвигали рассмотрение моего вопроса, - рассказала она.

Также она рассказала, что за весь период работы ей пришлось самостоятельно оплачивать свои поездки. При этом Татьяне Монаховой отказали в выделении служебной квартиры, а по Киеву она передвигалась на метро.

Напомним, 27 ноября стало известно, что Кабинет министров Украины назначил уполномоченной по защите государственного языка заведующую кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы Татьяну Монахову.