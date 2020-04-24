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Число пациентов, скончавшихся от последствий заражения COVID-19 в США, достигло в пятницу 50 370 человек.
Об этом сообщает сайт Worldometers, анализирующий данные о коронавирусе.
На страну, таким образом, приходится больше четверти от общего числа смертей от COVID-19 в мире.
В общей сложности коронавирус выявили у 889 391 жителей США. Это почти треть от всех зафиксированных случаев в мире.
Напомним, палата представителей США проголосовала за закон, которым предусматривается выделение $484 млрд на поддержку экономики и больниц во время пандемии коронавируса.
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Число пациентов, скончавшихся от последствий заражения COVID-19 в США, достигло в пятницу 50 370 человек.
Об этом сообщает сайт Worldometers, анализирующий данные о коронавирусе.
На страну, таким образом, приходится больше четверти от общего числа смертей от COVID-19 в мире.
В общей сложности коронавирус выявили у 889 391 жителей США. Это почти треть от всех зафиксированных случаев в мире.
Напомним, палата представителей США проголосовала за закон, которым предусматривается выделение $484 млрд на поддержку экономики и больниц во время пандемии коронавируса.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов