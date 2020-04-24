Число пациентов, скончавшихся от последствий заражения COVID-19 в США, достигло в пятницу 50 370 человек.

Об этом сообщает сайт Worldometers, анализирующий данные о коронавирусе.

На страну, таким образом, приходится больше четверти от общего числа смертей от COVID-19 в мире.

В общей сложности коронавирус выявили у 889 391 жителей США. Это почти треть от всех зафиксированных случаев в мире.

Напомним, палата представителей США проголосовала за закон, которым предусматривается выделение $484 млрд на поддержку экономики и больниц во время пандемии коронавируса.