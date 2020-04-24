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Правительство разработало план выхода Украины из карантина, связанного с эпидемией коронавирусного заболевания.
Об этом в своей телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
План состоит 5 этапов. Стартовая точка его реализации может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.
«Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания. Правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинский и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность», — написал премьер.
Первый этап наступит, если в течение 10 дней соотношение новых случаев среди всех протестированных не будет меняться или ежесуточная разница новых случаев будет в пределах 5%. В этом случае Кабмин планирует:
Второй этап возможен, если в течение 10 дней будет снижаться количество новых инфицированных и увеличиваться количество выздоровевших. Тогда в Украине позволят:
К третьему этапу перейдут, если в течение 10 дней количество выздоровевших вдвое или более превысит количество новых случаев, а медучреждения будут заняты пациентами с COVID-19 меньше, чем на 10%. Тогда откроются:
Четвертый этап введут, если в течение 10 дней количество новых, не связанных между собой случаев, ежедневно будет меньше 5 в каждой области. Тогда снимут ограничения в:
Пятый этап наступит, если фиксироваться будут единичные случаи заболевания, связанные с завозом болезни из-за рубежа. Тогда отменят все ограничения, кроме установленных местными властями на отдельных территориях.
Ранее сообщалось, что с начала карантина социологи зафиксировали у украинцев наличие признаков депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна.
Напомним, что Кабинет министров продлит карантин в Украине до 11 мая, но в следующие два года возможны ограничения из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.
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Правительство разработало план выхода Украины из карантина, связанного с эпидемией коронавирусного заболевания.
Об этом в своей телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
План состоит 5 этапов. Стартовая точка его реализации может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.
«Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания. Правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинский и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность», — написал премьер.
Первый этап наступит, если в течение 10 дней соотношение новых случаев среди всех протестированных не будет меняться или ежесуточная разница новых случаев будет в пределах 5%. В этом случае Кабмин планирует:
Второй этап возможен, если в течение 10 дней будет снижаться количество новых инфицированных и увеличиваться количество выздоровевших. Тогда в Украине позволят:
К третьему этапу перейдут, если в течение 10 дней количество выздоровевших вдвое или более превысит количество новых случаев, а медучреждения будут заняты пациентами с COVID-19 меньше, чем на 10%. Тогда откроются:
Четвертый этап введут, если в течение 10 дней количество новых, не связанных между собой случаев, ежедневно будет меньше 5 в каждой области. Тогда снимут ограничения в:
Пятый этап наступит, если фиксироваться будут единичные случаи заболевания, связанные с завозом болезни из-за рубежа. Тогда отменят все ограничения, кроме установленных местными властями на отдельных территориях.
Ранее сообщалось, что с начала карантина социологи зафиксировали у украинцев наличие признаков депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна.
Напомним, что Кабинет министров продлит карантин в Украине до 11 мая, но в следующие два года возможны ограничения из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов