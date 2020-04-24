Правительство разработало план выхода Украины из карантина, связанного с эпидемией коронавирусного заболевания.

Об этом в своей телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

План состоит 5 этапов. Стартовая точка его реализации может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.

«Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания. Правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинский и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность», — написал премьер.

Первый этап наступит, если в течение 10 дней соотношение новых случаев среди всех протестированных не будет меняться или ежесуточная разница новых случаев будет в пределах 5%. В этом случае Кабмин планирует:

открыть парки, скверы, зоны отдыха, прибрежные зоны, кроме детских площадок;

открыть часть объектов индустрии красоты;

позволить тренировки в командных видах спорта;

позволить оптовую и розничную торговлю непродовольственных товаров;

позволить кофейням работать на вынос;

открыть автомойки, веломагазины, велопрокаты, нотариальные конторы.

Второй этап возможен, если в течение 10 дней будет снижаться количество новых инфицированных и увеличиваться количество выздоровевших. Тогда в Украине позволят:

восстановить в школах обучение для выпускников;

заведениям общепита работать на вынос;

работу кинотеатров под открытым небом;

открыть спортивные залы, гостиницы;

восстановить спортивные соревнования с участием 50 человек и без зрителей.

К третьему этапу перейдут, если в течение 10 дней количество выздоровевших вдвое или более превысит количество новых случаев, а медучреждения будут заняты пациентами с COVID-19 меньше, чем на 10%. Тогда откроются:

спортивные и детские площадки;

отдельные учебные заведения;

метрополитен для спецперевозок;

междугороднее транспортное сообщение в пределах области;

ТРЦ, но без развлекательных и детских зон;

театры, кинотеатры, хостелы, санатории, базы отдыха;

питание для их посетителей.

Четвертый этап введут, если в течение 10 дней количество новых, не связанных между собой случаев, ежедневно будет меньше 5 в каждой области. Тогда снимут ограничения в:

работе метрополитена и всего наземного транспорта;

торгово-развлекательных комплексов;

спортивных и фитнес залов;

заведений питания, культуры и образования;

позволят предоставлять плановую медицинскую и стоматологическую помощь.

Пятый этап наступит, если фиксироваться будут единичные случаи заболевания, связанные с завозом болезни из-за рубежа. Тогда отменят все ограничения, кроме установленных местными властями на отдельных территориях.

Ранее сообщалось, что с начала карантина социологи зафиксировали у украинцев наличие признаков депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна.