Власти Китая отправили в Северную Корею группу медицинских специалистов, которые должны консультировать лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех анонимных источников.

По данным агентства, делегацию специалистов из КНР возглавляет высокопоставленный сотрудник международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Они отправились в Северную Корею в четверг, 23 апреля.

Агентство связывает отправку медиков в КНДР с недавней информацией об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после перенесенной операции на сердце.

Ранее телеканал CNN сообщал, что американская разведка проверяет полученную информацию о том, что Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии после хирургической операции.

15 апреля он пропустил празднование годовщины со дня рождения своего деда — основателя КНДР Ким Ир Сена.

Информация CNN появилась после сообщения южнокорейской интернет-газеты Daily NK, которая специализируется на Северной Корее.

По данным издания, Ким Чен Ын, вероятно, 12 апреля прошел процедуру, связанную с сердечно-сосудистой системой. Она понадобилась из-за «чрезмерного курения, ожирения и переутомления».

Согласно информации, в настоящее время лидер КНДР восстанавливается на вилле в уезде Хянсан.

Напомним, Северная Корея отказалась придерживаться моратория на ядерные и ракетные испытания, о котором была достигнута договоренность во время саммитов лидеров США и КНДР.