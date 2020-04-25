Народный депутат от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко назвал «праздником» День памяти Чернобыльской трагедии 26 апреля.

Видео обнародовал телеканал НАШ.

Нардеп отметил, что этот «праздник» очень важный и призвал не забыть поздравить ликвидаторов трагедии на ЧАЭС.

— Пользуясь случаем, хотел бы напомнить, что 26 апреля будет праздник очень большой, очень важный. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа, и напомнить всем вам о том, что не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться в ноги тем людям, которые много лет назад защитили нас от этой катастрофы, - сказал Николай Тищенко.

Ранее, народный депутат от фракции «Слуги народа» Николай Тищенко странным образом проигнорировал вопросы журналистов о том, является ли подлинной опубликованная в СМИ его переписка с пранкером Джокером.

