Шламовые поля Николаевского глиноземного завода

Глава Черноморской таможни Александр Шуцкий заявил о потенциальной экологической катастрофе, которая может возникнуть в Николаевской области в случае аварии на глиноземном заводе.

Об этом Александр Шуцкий рассказал в интервью РБК-Украина.

Он напомнил о ситуации в 2010 году в Венгрии, когда произошло разрушение плотины глиноземного завода, сдерживавшей резервуар именно с красным шламом. Произошла утечка приблизительно 1,1 миллиона кубометров токсичного вещества, который разошелся по нескольким населенным пунктам. В Европе объявили экологическую катастрофу, пострадавшие населенные пункты полностью закрыли. В результате эти ядохимикаты ушли в Дунай.

— Самое удручающее в этой истории, что венгерский глиноземный завод в разы меньше нашего НГЗ, и представляет собой три здоровенных полигона, в которых уже даже сверху доращиваются борта, - рассказал Александр Шуцкий.

По его словам, по технологии сохранения красного шлама, есть условия, что он должен полностью заливаться водой – то есть, не просто прибиваться водой, а полностью быть покрытым ней. Это помогает отходам не развеиваться или разлетаться.

— Если в этой технологии что-то нарушается, или с тем количеством токсинов, что имеется сейчас на территории НГЗ что-то неожиданно произойдет - то в буквальном смысле Черное море станет красным. Грубо говоря, у нас под боком находится потенциально мощнейшая экологическая катастрофа, - рассказал он.

Отвечая на вопрос о том, есть ли на Николаевском глиноземном заводе конкретные факты нарушения технологии, Александр Шуцкий рассказал, что красный шлам нужно захоранивать или утилизировать (вывозить), однако на НГЗ «предпочитают не делать ничего».

– Дело в том, что красный шлам нужно: а) захоронить или б) утилизировать (вывозить). Но в НГЗ считают иначе, и предпочитают не делать ничего. Более того, в своей технологической схеме они не указывают, какое именно количество красного шлама с производства боксита образуется. Мы несколько раз спрашивала, высылали официальные запросы, но ответа так и не получили, - рассказал Александр Шуцкий.

Руководитель Черноморской таможни считает, что НГЗ обязан утилизировать шлам.

— На сегодня количество красного шлама на территории Николаевской области огромное. По нашему убеждению, они обязаны его утилизировать. Если вы считаете, что это не отходы, а товар – тогда введите его в режим товара и реализовывайте. Но они решили накапливать его здесь, создавая бомбу замедленного действия. Я считаю, что на сегодня мы подошли к той стадии, что или мы приводим бизнес и экологическую ситуацию в порядок, или завтра – наши дети будут жить в другой стране. Иного выхода нет. Просто вспоминаем венгерский проект, и получаем ситуацию в разы хуже, - рассказал Александр Шуцкий.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет «Николаевский глиноземный завод» увеличил на 15% производство глинозема.

«Николаевский глиноземный завод» находится в Витовском районе Николаева на территории Галициновского сельского совета. Предприятие работает с 1980 года и является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе. «НГЗ» занимается выпуском металлургического глинозема и товарного гидрата алюминия. Для производства глинозема в качестве сырья используют бокситы, переработка которых осуществляется гидрохимическим способом по методу Байера. До октября 2017 года предприятие принадлежало холдингу «Русал», подконтрольному российскому олигарху Олегу Дерипаске, однако после введения санкций, завод продали сырьевому трейдеру «Glenсore». Однако, по данным Единого госреестра юрлиц Украины, Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод». Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%. Директором ООО «Николаевский глиноземный завод» является российский менеджер Виктор Кожевников.

В интервью изданию Reuters в апреле 2019 года генеральный директор «Русала» Евгений Никитин заявил, что у компании «нет проблем» с поставками глинозема и другого сырья с «Николаевского глиноземного завода».

Также сообщалось, что «Николаевский глиноземный завод» является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов.

За последне 10 лет на шламовых полях «Николаевского глиноземного завода» количество накопленных опасных отходов увеличилось с 28 миллионов тонн до 43 миллионов тонн красного шлама.