Степан Божило

Главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов заявил о том, что заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило срочно откомандировали в Днепр на спецоперацию по задержанию мэра Бориса Филатова, но сам прокурор это отрицает.

Об этом сообщают НикВести.

Об этом Юрий Бутусов написал у себя в Facebook

В субботу вечером, 25 апреля, на своей странице в Facebook Юрий Бутусов опубликовал копию документа за подписью генерального прокурора Ирины Венедиктовой о командировке Степана Божило в Киев на месяц, начиная с 9 апреля.

«Заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило откомандировали в Офис генпрокурора и направили в Днепр, где он на данный момент выполняет некое задание. Информация об этом сразу же утекла из ОГПУ, и сейчас распространяется слух, что цель командировки - операция по задержанию мэра Днепра Борис Филатова.Какие именно команды получил Божило официально неизвестно. Однако недавно назначенного заместителя генерального прокурора Андрея Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Святославу Олийныку, связанному с Игорем Коломойским. И откомандирование Божило, который давно знаком с Любовичем, и направление его в Днепр имеет явно не случайный характер. Неужели в Николаевской области все так хорошо, что нужно направлять в Днепр одного из руководителей Николаевской прокуратуры? Странная ситуация. То ли это в одной области началась борьба с коррупцией такая сильная, что решили из Николаевской подкрепление затребовать, то ли это подготовка к местным выборам такая, ну чтобы все главы местного самоуправления сплотились против «слуг», то ли какая-то иная случайность - неизвестно», - написал Юрий Бутусов.

НикВести обратились к Степану Божило с просьбой прокомментировать заявление журналиста Юрия Бутусова, на что он ответил, что находится не в Днепре, а в городе Киеве.

— Очень интересно, но я, к их огромному сожалению, дома в Киеве, - сказал Степан Божило.

Степан Божило занимает должность заместителя прокурора Николаевской области с июля 2016 года. До этого занимал должность начальника управления по расследованиям особо важных дел Генпрокуратуры Украины. Участвовал в расследовании громких дел относительно известных украинских политиков. Широкую популярность получил в 2012 - 2013 годах, когда руководил следственной группой ГПУ, которая занималась расследованием убийства народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году. Лично вручал сообщение о подозрении Юлии Тимошенко, за что по информации СМИ стал ее «личным врагом». Также Степан Божило входил в состав следственной группы, которая занималась делом Геннадия Корбана.

Последнее громкое дело, которым занимался Степан Божило, уже работая в Николаеве, было уголовное производство в отношении Михаила Титова, Алексея Пелипаса, Бориса Серафимова, Олега Коноваленко и ныне покойного Дмитрия Леонова, которых прокуратура Николаевской области подозревает в создании преступной группировки. Досудебное расследование было завершено и передано в суд, но уже второй год тянется процесс ознакомления стороны обвиняемых с материалами дела. Их адвокаты обвиняют Степана Божило в фальсификации уголовных производств в отношении их подзащитных.

В августе прошлого года фигурант дела, бизнесмен Михаил Титов заявил, что хочет, чтобы все причастные к организации дела против него хоть раз «прокукарекали на тюремном продоле».

В ноябре Николаевские адвокаты Владимир Тимошин, Василий Калаянов и Анна Басаргина заявили о фактах возможного превышения полномочий со стороны заместителя прокурора области Степана Божило.