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В Украине за сутки зафиксировано 492 новых случая коронавирусного заболевания. Всего состоянием на 9:00 в Украине 8617 больных COVID-19.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.
Летальных 209 случаев, 840 пациентов выздоровели.
Всего в Украине исследовано 89373 образца методом ПЦР-тестирования.
Подтвержденные случаи:
▪️г. Киев — 1 188(+29)
▪️Черновицкая область — 1 341 (+33)
▪️Ивано-Франковская область — 731 (+31)
▪️Тернопольская область — 607 (+42)
▪️Винницкая область — 388 (+11)
▪️Киевская область — 542 (+23)
▪️Кировоградская область — 323 (+17)
▪️Ровенская область — 508 (+25)
▪️Львовская область — 348 (+31)
▪️Житомирская область — 348 (+11)
▪️Закарпатская область — 329 (+43)
▪️Черкасская область — 257 (+8)
▪️Волынская область — 241 (+29)
▪️Запорожская область — 182 (+11)
▪️Сумская область — 95 (+1)
▪️Днепропетровская область — 292 (+52)
▪️Одесская область — 220 (+37)
▪️Херсонская область — 87 (+8)
▪️Хмельницкая область — 70 (+4)
▪️Полтавская область — 172 (+3)
▪️Харьковская область — 147 (+22)
▪️Николаевская область — 111 (+8)
▪️Донецкая область — 29 (+2)
▪️Черниговская область — 32 (+10)
▪️Луганская область — 29 (+1)
На амбулаторном лечении 5867 пациентов, из них 471 ребенок и 1391 медработник. Всего госпитализировано 2750 человек, из них 115 детей и 284 медиков. На аппарате ИВЛ находится 197 человек, в том числе 1 ребенок и 7 медиков.
В результате осложнений. вызванных болезнью, умерли 298 человек, из которых 108 мужчин и 101 женщина. Среди умерших преобладают люди возрастом от 50 лет (86%). В целом 840 пациентом выздоровели, из них 162 медика - повторное лабораторное исследование не обнаружило вируса в организме.
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В Украине за сутки зафиксировано 492 новых случая коронавирусного заболевания. Всего состоянием на 9:00 в Украине 8617 больных COVID-19.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.
Летальных 209 случаев, 840 пациентов выздоровели.
Всего в Украине исследовано 89373 образца методом ПЦР-тестирования.
Подтвержденные случаи:
▪️г. Киев — 1 188(+29)
▪️Черновицкая область — 1 341 (+33)
▪️Ивано-Франковская область — 731 (+31)
▪️Тернопольская область — 607 (+42)
▪️Винницкая область — 388 (+11)
▪️Киевская область — 542 (+23)
▪️Кировоградская область — 323 (+17)
▪️Ровенская область — 508 (+25)
▪️Львовская область — 348 (+31)
▪️Житомирская область — 348 (+11)
▪️Закарпатская область — 329 (+43)
▪️Черкасская область — 257 (+8)
▪️Волынская область — 241 (+29)
▪️Запорожская область — 182 (+11)
▪️Сумская область — 95 (+1)
▪️Днепропетровская область — 292 (+52)
▪️Одесская область — 220 (+37)
▪️Херсонская область — 87 (+8)
▪️Хмельницкая область — 70 (+4)
▪️Полтавская область — 172 (+3)
▪️Харьковская область — 147 (+22)
▪️Николаевская область — 111 (+8)
▪️Донецкая область — 29 (+2)
▪️Черниговская область — 32 (+10)
▪️Луганская область — 29 (+1)
На амбулаторном лечении 5867 пациентов, из них 471 ребенок и 1391 медработник. Всего госпитализировано 2750 человек, из них 115 детей и 284 медиков. На аппарате ИВЛ находится 197 человек, в том числе 1 ребенок и 7 медиков.
В результате осложнений. вызванных болезнью, умерли 298 человек, из которых 108 мужчин и 101 женщина. Среди умерших преобладают люди возрастом от 50 лет (86%). В целом 840 пациентом выздоровели, из них 162 медика - повторное лабораторное исследование не обнаружило вируса в организме.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов