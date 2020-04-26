В Украине за сутки зафиксировано 492 новых случая коронавирусного заболевания. Всего состоянием на 9:00 в Украине 8617 больных COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

Летальных 209 случаев, 840 пациентов выздоровели.

Всего в Украине исследовано 89373 образца методом ПЦР-тестирования.

Подтвержденные случаи:

▪️г. Киев — 1 188(+29)

▪️Черновицкая область — 1 341 (+33)

▪️Ивано-Франковская область — 731 (+31)

▪️Тернопольская область — 607 (+42)

▪️Винницкая область — 388 (+11)

▪️Киевская область — 542 (+23)

▪️Кировоградская область — 323 (+17)

▪️Ровенская область — 508 (+25)

▪️Львовская область — 348 (+31)

▪️Житомирская область — 348 (+11)

▪️Закарпатская область — 329 (+43)

▪️Черкасская область — 257 (+8)

▪️Волынская область — 241 (+29)

▪️Запорожская область — 182 (+11)

▪️Сумская область — 95 (+1)

▪️Днепропетровская область — 292 (+52)

▪️Одесская область — 220 (+37)

▪️Херсонская область — 87 (+8)

▪️Хмельницкая область — 70 (+4)

▪️Полтавская область — 172 (+3)

▪️Харьковская область — 147 (+22)

▪️Николаевская область — 111 (+8)

▪️Донецкая область — 29 (+2)

▪️Черниговская область — 32 (+10)

▪️Луганская область — 29 (+1)

На амбулаторном лечении 5867 пациентов, из них 471 ребенок и 1391 медработник. Всего госпитализировано 2750 человек, из них 115 детей и 284 медиков. На аппарате ИВЛ находится 197 человек, в том числе 1 ребенок и 7 медиков.

В результате осложнений. вызванных болезнью, умерли 298 человек, из которых 108 мужчин и 101 женщина. Среди умерших преобладают люди возрастом от 50 лет (86%). В целом 840 пациентом выздоровели, из них 162 медика - повторное лабораторное исследование не обнаружило вируса в организме.