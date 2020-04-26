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В Херсонской области сельхозпроизводители устроили акцию протеста на Антоновском (Херсонском) автомобильном мосту через Днепр возле Херсона, перекрыв движение на дороге.
Об этом рассказала начальница отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь в комментарии Укринформу.
— На мосту находится около 200 человек, которые устроили акцию протеста против закрытия рынков на территории как области, так и государства, потому что им некуда сбывать сельхозпродукцию, - рассказала она.
Как рассказала начальница отдела коммуникации, участники акции ходят по пешеходному переходу непрерывно, тем самым препятствуя движению транспорта. Люди требуют, чтобы к ним прибыл представитель облгосадминистрации.
Обеспечение охраны общественного порядка осуществляют около 60-70 сотрудников полиции. По словам Пшонь, правоохранители разъясняли гражданам необходимость соблюдения дистанции и требований карантина. Однако, по ее словам, участники акции на это не реагируют, некоторые из них находятся без средств индивидуальной защиты.
— Пока участники акции не реагируют на требования прекратить акцию. В настоящее время сотрудниками полиции внесена информация в журнал единого учета о нарушениях требований карантина, - сообщила Татьяна Пшонь.
Также, как сообщают местные СМИ, один из сельхозпроизводителей выбросил на дорогу огурцы, объясняя это тем, что урожай негде реализовывать.
По состоянию на 25 апреля в Херсонской области зафиксировано 87 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.
Как сообщал Укринформ, накануне полиция предупредила о том, что 26 апреля на Херсонский автомобильный мост собираются прийти жители Алешковского и Голопристанского районов, где зафиксировано больше всего больных коронавирусом, для участия в митинге с требованием открытия рынков.
Сейчас на Херсонщине работает один рынок - самый большой на юге Украины оптовый овощной рынок в Великих Копанях «Нежданный».
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В Херсонской области сельхозпроизводители устроили акцию протеста на Антоновском (Херсонском) автомобильном мосту через Днепр возле Херсона, перекрыв движение на дороге.
Об этом рассказала начальница отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь в комментарии Укринформу.
— На мосту находится около 200 человек, которые устроили акцию протеста против закрытия рынков на территории как области, так и государства, потому что им некуда сбывать сельхозпродукцию, - рассказала она.
Как рассказала начальница отдела коммуникации, участники акции ходят по пешеходному переходу непрерывно, тем самым препятствуя движению транспорта. Люди требуют, чтобы к ним прибыл представитель облгосадминистрации.
Обеспечение охраны общественного порядка осуществляют около 60-70 сотрудников полиции. По словам Пшонь, правоохранители разъясняли гражданам необходимость соблюдения дистанции и требований карантина. Однако, по ее словам, участники акции на это не реагируют, некоторые из них находятся без средств индивидуальной защиты.
— Пока участники акции не реагируют на требования прекратить акцию. В настоящее время сотрудниками полиции внесена информация в журнал единого учета о нарушениях требований карантина, - сообщила Татьяна Пшонь.
Также, как сообщают местные СМИ, один из сельхозпроизводителей выбросил на дорогу огурцы, объясняя это тем, что урожай негде реализовывать.
По состоянию на 25 апреля в Херсонской области зафиксировано 87 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.
Как сообщал Укринформ, накануне полиция предупредила о том, что 26 апреля на Херсонский автомобильный мост собираются прийти жители Алешковского и Голопристанского районов, где зафиксировано больше всего больных коронавирусом, для участия в митинге с требованием открытия рынков.
Сейчас на Херсонщине работает один рынок - самый большой на юге Украины оптовый овощной рынок в Великих Копанях «Нежданный».
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов