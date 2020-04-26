В Херсонской области сельхозпроизводители устроили акцию протеста на Антоновском (Херсонском) автомобильном мосту через Днепр возле Херсона, перекрыв движение на дороге.

Об этом рассказала начальница отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь в комментарии Укринформу.

— На мосту находится около 200 человек, которые устроили акцию протеста против закрытия рынков на территории как области, так и государства, потому что им некуда сбывать сельхозпродукцию, - рассказала она.

Как рассказала начальница отдела коммуникации, участники акции ходят по пешеходному переходу непрерывно, тем самым препятствуя движению транспорта. Люди требуют, чтобы к ним прибыл представитель облгосадминистрации.

Обеспечение охраны общественного порядка осуществляют около 60-70 сотрудников полиции. По словам Пшонь, правоохранители разъясняли гражданам необходимость соблюдения дистанции и требований карантина. Однако, по ее словам, участники акции на это не реагируют, некоторые из них находятся без средств индивидуальной защиты.

— Пока участники акции не реагируют на требования прекратить акцию. В настоящее время сотрудниками полиции внесена информация в журнал единого учета о нарушениях требований карантина, - сообщила Татьяна Пшонь.

Также, как сообщают местные СМИ, один из сельхозпроизводителей выбросил на дорогу огурцы, объясняя это тем, что урожай негде реализовывать.

По состоянию на 25 апреля в Херсонской области зафиксировано 87 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

Как сообщал Укринформ, накануне полиция предупредила о том, что 26 апреля на Херсонский автомобильный мост собираются прийти жители Алешковского и Голопристанского районов, где зафиксировано больше всего больных коронавирусом, для участия в митинге с требованием открытия рынков.

Сейчас на Херсонщине работает один рынок - самый большой на юге Украины оптовый овощной рынок в Великих Копанях «Нежданный».



