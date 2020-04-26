Александр Сенкевич, Николаевский городской голова

Николаевский городской голова Александр Сенкевич в апреле стал топ-спикером региона на тему коронавирусного заболевания в местных СМИ.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Института массовой информации, проведенного с 6 по 10 апреля, сообщает представитель ИМИ в Николаевской области Катерина Середа в своем блоге.

Под мониторинг попали ленты новостей сайтов «Преступности.НЕТ», «Новости-N», «Мой город», «Інше.TV», «0512». Методология исследования включала анализ количества новостей о пандемии и болезни COVID-19, основных спикеров (представители местной власти, региональные политики, украинские политики и власть, бизнесмены, местные активисты, медработники), а также политическую и коммерческую джинсу на эту тематику (скрытые заказные материалы).

За период мониторинга, в указанных СМИ было опубликовано 1214 новостей, из которых 348 (28,7%) касались темы распространения коронавирусного заболевания и карантинных мероприятий, связанных с ним.

В 27% новостей о коронавирусе спикерами выступали представители местной власти. Главным за это время стал мэр Николаева Александр Сенкевич. Его цитировали в 20 материалах (5,7% от общего количества новостей о COVID-19.

— Это в 4 раза больше, чем новостей со ссылкой на главного санитарногго врача региона Владимира Клочко и в пять раз больше, чем цитирование главы ОГА Александра Стадника и главы городского управления здравоохранения Ирины Шамрай, - пишет Катерина Середа.

Такую популярность мэра Николаева в ИМИ связывают с тем, что Александр Сенкевич с начала карнатина почти каждый день выходит в прямой эфир в соцсетях, где комментирует ситуацию с короанвирусом в городе и области, отчитывается о мероприятиях, которые предпринимает власть, и отвечает на вопросы зрителей.

— В частности, Александр Сенкевич рассказывал о внедрении ограничительных мероприятий в Николаеве, покупке медицинского оборудования, необходимого для лечения больных на COVID-19, о возможности сделать быстрый тест на коронавирус. Интересно, что за период мониторинга не было зафиксировано ни одной новости с комментарием начальника областного управления здравоохранения Павла Георгиева. В целом, небольшое количество новостей с заявлениями представителей обалстной власти связано с тем, что Николаевская ОГА ведет менее активную информационную работу. Нет персоны, которая является ключевым спикером областного уровня: брифинги проводит главный санитарный врач, области, заместитель. Главы ОГА, сам глава ОГА - поэтому главного спикера определить невозможно, - пишет Катерина Середа.

Сообщается также, что в 40% новостей от общего количества материалов на тему COVID-19, спикерами в онлайн-медиа Николаева стали представители центральной власти. В частности, заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача страны Виктора Ляшко цитировали в 35 материалах (10% от общего количества материалов на тему коронавируса). В основном, это были заявления о распространении заболевания в стране и карантинных мероприятий.. Но также много писали и о так называемом «феномене» Николаевщины, связанном с отсутствием на тот момент больных коронавирусом в регионе. Именно из-за этого Виктор Ляшко лично приезжал в Николаев с проверкой, а местные СМИ его чаще цитировали.