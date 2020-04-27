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В Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 26 апреля ликвидированы все очаги лесных пожаров.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
По словам Авакова, сейчас в зоне отчуждения нет ни одного активного очага лесного пожара, угрозы нет. В настоящее время ведется работа по ликвидации тления торфяников.
«Проинспектировали вместе с Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей на тлеющих торфяников. Волна пожаров сбита», — написал глава МВД в своем Twitter.
Кроме того, пресс-служба президента Украины сообщила о том, что в ходе рабочей поездки в Киевскую область Владимир Зеленский посетил логистический пункт, где размещены силы, участвующие в ликвидации пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Также Владимир Зеленский пообщался с главой Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергеем Калашником. Чиновник рассказал президенту о мерах по предотвращению пожаров на этой территории.
— Главное, что мы можем сделать, – это раннее выявление пожаров с использованием тепловизоров. Подключаем сюда беспилотники, а также постоянно проводим дежурства, чтобы быстрее на это реагировать. Должна быть размещена техника, заготовлена вода. Лесом надо заниматься, убирать захламленности, делать пожарные разрывы, – отметил Сергей Калашник.
Также он рассказал о развитии туристического потенциала Зоны отчуждения и подчеркнул, что займется планами по созданию международного привлекательного имиджа этого объекта. Глава Госагентства отметил, что для привлечения туристов после карантина в Чернобыльской зоне нужно улучшить инфраструктуру.
Президент предложил руководителю Чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории.
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В Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 26 апреля ликвидированы все очаги лесных пожаров.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
По словам Авакова, сейчас в зоне отчуждения нет ни одного активного очага лесного пожара, угрозы нет. В настоящее время ведется работа по ликвидации тления торфяников.
«Проинспектировали вместе с Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей на тлеющих торфяников. Волна пожаров сбита», — написал глава МВД в своем Twitter.
Кроме того, пресс-служба президента Украины сообщила о том, что в ходе рабочей поездки в Киевскую область Владимир Зеленский посетил логистический пункт, где размещены силы, участвующие в ликвидации пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Также Владимир Зеленский пообщался с главой Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергеем Калашником. Чиновник рассказал президенту о мерах по предотвращению пожаров на этой территории.
— Главное, что мы можем сделать, – это раннее выявление пожаров с использованием тепловизоров. Подключаем сюда беспилотники, а также постоянно проводим дежурства, чтобы быстрее на это реагировать. Должна быть размещена техника, заготовлена вода. Лесом надо заниматься, убирать захламленности, делать пожарные разрывы, – отметил Сергей Калашник.
Также он рассказал о развитии туристического потенциала Зоны отчуждения и подчеркнул, что займется планами по созданию международного привлекательного имиджа этого объекта. Глава Госагентства отметил, что для привлечения туристов после карантина в Чернобыльской зоне нужно улучшить инфраструктуру.
Президент предложил руководителю Чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов