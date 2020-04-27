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В Беларуси зафиксировали более 10 тысяч случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.
Об этом сообщает «Белта».
За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 873 белорусов. Общее количество инфицированных, по состоянию на 26 апреля, составляет 10 463 человека. Всего в Беларуси было проведено 147 525 тестов.
С начала эпидемии в стране от коронавируса умерли 72 пациента. Еще 1695 человек выздоровели и были выписаны из больниц.
По состоянию на утро 26 апреля во всем мире 2 миллиона 921 тысяч 439 случаев инфицирования. 836 978 пациентов выздоровели и 203 289 умерли.
В Украине коронавирус лабораторно подтвердили у 8617 человек. Из них 209 пациентов умерли и 840 — выздоровели.
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В Беларуси зафиксировали более 10 тысяч случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.
Об этом сообщает «Белта».
За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 873 белорусов. Общее количество инфицированных, по состоянию на 26 апреля, составляет 10 463 человека. Всего в Беларуси было проведено 147 525 тестов.
С начала эпидемии в стране от коронавируса умерли 72 пациента. Еще 1695 человек выздоровели и были выписаны из больниц.
По состоянию на утро 26 апреля во всем мире 2 миллиона 921 тысяч 439 случаев инфицирования. 836 978 пациентов выздоровели и 203 289 умерли.
В Украине коронавирус лабораторно подтвердили у 8617 человек. Из них 209 пациентов умерли и 840 — выздоровели.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов