В Беларуси зафиксировали более 10 тысяч случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщает «Белта».

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 873 белорусов. Общее количество инфицированных, по состоянию на 26 апреля, составляет 10 463 человека. Всего в Беларуси было проведено 147 525 тестов.

С начала эпидемии в стране от коронавируса умерли 72 пациента. Еще 1695 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

По состоянию на утро 26 апреля во всем мире 2 миллиона 921 тысяч 439 случаев инфицирования. 836 978 пациентов выздоровели и 203 289 умерли.

В Украине коронавирус лабораторно подтвердили у 8617 человек. Из них 209 пациентов умерли и 840 — выздоровели.