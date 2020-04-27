|Скорость ветра:
|2.8 м/с
|Восход солнца:
|05:42
|Заход солнца:
|19:57
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:39
|Заход солнца:
|20:12
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.35 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
Об этом в Twitter сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.
«Я подпишу распоряжение, разрешающее независимым фармацевтам проводить диагностические тесты на коронавирус», - отметил он.
Куомо указал, что благодаря этому проводить тесты на COVID-19 смогут более 5000 аптек. В то же время он напомнил о необходимости соблюдения социального дистанцирования.
Как сообщалось, в США подтверждено более 960 тыс. случаев COVID-19, причем больше всего - почти 290 тыс. - именно в штате Нью-Йорк.
По последним данным, в мире зафиксировано 2,97 млн случаев заражения коронавирусом, из них почти 206 тыс. летальных, более 873 тыс. человек выздоровели.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов
Об этом в Twitter сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.
«Я подпишу распоряжение, разрешающее независимым фармацевтам проводить диагностические тесты на коронавирус», - отметил он.
Куомо указал, что благодаря этому проводить тесты на COVID-19 смогут более 5000 аптек. В то же время он напомнил о необходимости соблюдения социального дистанцирования.
Как сообщалось, в США подтверждено более 960 тыс. случаев COVID-19, причем больше всего - почти 290 тыс. - именно в штате Нью-Йорк.
По последним данным, в мире зафиксировано 2,97 млн случаев заражения коронавирусом, из них почти 206 тыс. летальных, более 873 тыс. человек выздоровели.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов