В американском штате Нью-Йорк разрешать проводить диагностические тесты на обнаружение COVID-19 в аптеках.

Об этом в Twitter сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

«Я подпишу распоряжение, разрешающее независимым фармацевтам проводить диагностические тесты на коронавирус», - отметил он.

Куомо указал, что благодаря этому проводить тесты на COVID-19 смогут более 5000 аптек. В то же время он напомнил о необходимости соблюдения социального дистанцирования.

Как сообщалось, в США подтверждено более 960 тыс. случаев COVID-19, причем больше всего - почти 290 тыс. - именно в штате Нью-Йорк.

По последним данным, в мире зафиксировано 2,97 млн случаев заражения коронавирусом, из них почти 206 тыс. летальных, более 873 тыс. человек выздоровели.



