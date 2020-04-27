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В Мининфраструктуры готовят алгоритм выхода из карантина и планируют с 12 мая восстановить автобусное и железнодорожное пригородное и междугороднее сообщение, но с соблюдением ограничений.
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в интервью «Лига.Бизнес».
Министр добавил, что ведомство готовит алгоритм выхода из карантина, который должно финализировать на неделе. Его должно утвердить Министерство здравоохранения.
— Многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь до 12 мая. В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации, - сказал Владислав Криклий.
Когда возможно восстановление международного авиасообщения — министр не ответил.
По его словам, в общественном транспорте будут действовать ограничения: маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места.
Напомним, что Кабинет министров продлит карантин в Украине до 11 мая, но в следующие два года возможны ограничения из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.
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В Мининфраструктуры готовят алгоритм выхода из карантина и планируют с 12 мая восстановить автобусное и железнодорожное пригородное и междугороднее сообщение, но с соблюдением ограничений.
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в интервью «Лига.Бизнес».
Министр добавил, что ведомство готовит алгоритм выхода из карантина, который должно финализировать на неделе. Его должно утвердить Министерство здравоохранения.
— Многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь до 12 мая. В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации, - сказал Владислав Криклий.
Когда возможно восстановление международного авиасообщения — министр не ответил.
По его словам, в общественном транспорте будут действовать ограничения: маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места.
Напомним, что Кабинет министров продлит карантин в Украине до 11 мая, но в следующие два года возможны ограничения из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов