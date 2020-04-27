В Мининфраструктуры готовят алгоритм выхода из карантина и планируют с 12 мая восстановить автобусное и железнодорожное пригородное и междугороднее сообщение, но с соблюдением ограничений.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в интервью «Лига.Бизнес».

Министр добавил, что ведомство готовит алгоритм выхода из карантина, который должно финализировать на неделе. Его должно утвердить Министерство здравоохранения.

— Многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь до 12 мая. В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации, - сказал Владислав Криклий.

Когда возможно восстановление международного авиасообщения — министр не ответил.

По его словам, в общественном транспорте будут действовать ограничения: маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места.

Напомним, что Кабинет министров продлит карантин в Украине до 11 мая, но в следующие два года возможны ограничения из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.