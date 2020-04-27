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Депутат Николаевского областного совета Юрий Кормышкин предлагает главе областного совета Виктории Москаленко созвать внеочередную сессию 30 апреля и рассмотреть на ней, в том числе два вопроса – назначение первого заместителя главы облсовета и создание управления коммунального имущества как отдельного юридического лица.
Об этом депутат заявил в понедельник, 27 апреля, в ходе комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села, сообщает «Преступности.НЕТ».
По информации НикВести, на должность заместителя главы Николаевского облсовета вместо Андрея Кротова, к которому Виктория Москаленко потеряла доверие, планируют назначить представителя фракции «Наш край» Тахира Садридинова, договоренности об этом в облсовете были еще полгода назад.
— Обратиться к главе Николаевского областного совета о созыве внеочередной сессии облсовета на 30 апреля 2020 года. (…) Есть предложение включить в повестку дня вопрос, чтоб глава областного совета вынесла на рассмотрение сессии избрание первого заместителя главы областного совета, - сказал Юрий Кормышкин.
Также депутат предложил проголосовать за вопрос о создании управления коммунального имущества, как отдельного юридического лица с тем уставом, который предлагал один из кандидатов на пост начальника этого управления, депутат Александр Ясинский.
— О создании юридического лица – управления имущества коммунальной собственности и устав после утверждения нашей комиссией ЖКХ, который разрабатывал наш коллега Александр Николаевич (Ясинский - ПН) отдельным юрлицом, - сказал Юрий Кормышкин.
В конце 2019 года депутаты проголосовали за то, чтобы создать на базе областного совета управление коммунального имущества после того, как руководство ОГА заявило о том, что передает управление в собственность облсовета. Вопрос начал обсуждаться, при этом стало ясно, что депутаты Николаевского областного совета не успевают до первого июля забрать управлениекоммунальной собственности в свое подчинение и попросили главу облсовета Викторию Москаленко созвать сессию для переноса сроков.
Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко в ноябре 2019 года обвинила своего заместителя Андрея Кротова в том, что он работает на областную государственную администрацию, главой которой является Александр Стадник, и у неё больше нет к нему доверия. Депутат Николаевского областного совета Владимир Фроленко также обвинял заместителя главы областного совета Андрея Кротова в предательстве и попросил извинения у депутатов за то, что просил голосовать за его назначение замом.
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Депутат Николаевского областного совета Юрий Кормышкин предлагает главе областного совета Виктории Москаленко созвать внеочередную сессию 30 апреля и рассмотреть на ней, в том числе два вопроса – назначение первого заместителя главы облсовета и создание управления коммунального имущества как отдельного юридического лица.
Об этом депутат заявил в понедельник, 27 апреля, в ходе комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села, сообщает «Преступности.НЕТ».
По информации НикВести, на должность заместителя главы Николаевского облсовета вместо Андрея Кротова, к которому Виктория Москаленко потеряла доверие, планируют назначить представителя фракции «Наш край» Тахира Садридинова, договоренности об этом в облсовете были еще полгода назад.
— Обратиться к главе Николаевского областного совета о созыве внеочередной сессии облсовета на 30 апреля 2020 года. (…) Есть предложение включить в повестку дня вопрос, чтоб глава областного совета вынесла на рассмотрение сессии избрание первого заместителя главы областного совета, - сказал Юрий Кормышкин.
Также депутат предложил проголосовать за вопрос о создании управления коммунального имущества, как отдельного юридического лица с тем уставом, который предлагал один из кандидатов на пост начальника этого управления, депутат Александр Ясинский.
— О создании юридического лица – управления имущества коммунальной собственности и устав после утверждения нашей комиссией ЖКХ, который разрабатывал наш коллега Александр Николаевич (Ясинский - ПН) отдельным юрлицом, - сказал Юрий Кормышкин.
В конце 2019 года депутаты проголосовали за то, чтобы создать на базе областного совета управление коммунального имущества после того, как руководство ОГА заявило о том, что передает управление в собственность облсовета. Вопрос начал обсуждаться, при этом стало ясно, что депутаты Николаевского областного совета не успевают до первого июля забрать управлениекоммунальной собственности в свое подчинение и попросили главу облсовета Викторию Москаленко созвать сессию для переноса сроков.
Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко в ноябре 2019 года обвинила своего заместителя Андрея Кротова в том, что он работает на областную государственную администрацию, главой которой является Александр Стадник, и у неё больше нет к нему доверия. Депутат Николаевского областного совета Владимир Фроленко также обвинял заместителя главы областного совета Андрея Кротова в предательстве и попросил извинения у депутатов за то, что просил голосовать за его назначение замом.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов