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Николаевский городской голова Александр Сенкевич поддержал мэра Покрова, которого подозревают в растратах бюджетных средств, он надеется, что это не начало борьбы центральной власти с мэрами накануне местных выборов.
Об этом он сказал в прямом эфире на странице в Facebook.
Как известно, в субботу, 25 апреля, мэра Покровска Александра Шаповала задержали по подозрению в присвоении крупной суммы бюджетных средств. В прокуратуре заявили, что Александр Шаповал с группой лиц составляли акты выполненных работ, в которых вносили заведомо ложные сведения о фактическом объеме и стоимости работ.
Сегодня, 27 апреля, в Красногвардейском суде Днепра проходило судебное заседание по избранию меры пресечения Александру Шаповалу, на которое были приглашены мэры городов.
В свою очередь, Александр Сенкевич отметил, что решил не ехать на суд, так как это заняло бы длительное время, а в условиях карантина он не может себе этого позволить.
– Увидел вопрос, почему я не поехал в Днепр, чтоб поддержать мэра Покрова. Я его поддерживаю. Мы с Ассоциацией городов подготовили обращение. Но чтобы добраться, мне пришлось бы потратить 2 дня. Я не могу себе это позволить. В любом случае, я подписался под тем, чтобы поддержать городского голову, которого задержали якобы из-за операции по Prozzoro, с помощью которой он с группой людей получил 1,3 миллиона гривен. Это не логично. Надеюсь, это не начало борьбы с мэрами, чтобы взять их под контроль накануне выборов, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что за Александра Шаповала вступился городской голова Днепра Борис Филатов. Он заявил, что мэр Покрова имеет «безупречную репутацию среди мэров городов и антикоррупционных организаций».
Позже Борис Филатов обратился к президенту Украины с требованием исполнить предвыборные обещания и стать гарантом справедливости в государстве
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич поддержал мэра Покрова, которого подозревают в растратах бюджетных средств, он надеется, что это не начало борьбы центральной власти с мэрами накануне местных выборов.
Об этом он сказал в прямом эфире на странице в Facebook.
Как известно, в субботу, 25 апреля, мэра Покровска Александра Шаповала задержали по подозрению в присвоении крупной суммы бюджетных средств. В прокуратуре заявили, что Александр Шаповал с группой лиц составляли акты выполненных работ, в которых вносили заведомо ложные сведения о фактическом объеме и стоимости работ.
Сегодня, 27 апреля, в Красногвардейском суде Днепра проходило судебное заседание по избранию меры пресечения Александру Шаповалу, на которое были приглашены мэры городов.
В свою очередь, Александр Сенкевич отметил, что решил не ехать на суд, так как это заняло бы длительное время, а в условиях карантина он не может себе этого позволить.
– Увидел вопрос, почему я не поехал в Днепр, чтоб поддержать мэра Покрова. Я его поддерживаю. Мы с Ассоциацией городов подготовили обращение. Но чтобы добраться, мне пришлось бы потратить 2 дня. Я не могу себе это позволить. В любом случае, я подписался под тем, чтобы поддержать городского голову, которого задержали якобы из-за операции по Prozzoro, с помощью которой он с группой людей получил 1,3 миллиона гривен. Это не логично. Надеюсь, это не начало борьбы с мэрами, чтобы взять их под контроль накануне выборов, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что за Александра Шаповала вступился городской голова Днепра Борис Филатов. Он заявил, что мэр Покрова имеет «безупречную репутацию среди мэров городов и антикоррупционных организаций».
Позже Борис Филатов обратился к президенту Украины с требованием исполнить предвыборные обещания и стать гарантом справедливости в государстве