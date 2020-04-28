Начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай предложила отдать в аренду городской аппарат МРТ в больнице №4, чтобы не тратить их бюджета деньги на его ремонт.

Об этом шла речь 23 апреля во время заседания бюджетной комиссии Николаевского горсовета.

Главврач больницы №4 Николаева Лариса Дергунова рассказала, что аппарат МРТ в ее больнице вышел из строя и требует срочного ремонта. Общая стоимость ремонтных работ - 3,7 миллионов гривен.

— У нас случилась такая непредвиденная ситуация. Вы знаете, что в 4-й больнице работает наш бюджетный МРТ-аппарат, которому 8 лет. Он вышел из строя. Там поломались две детали, которые привели к тому, что опустился магнит… Сейчас стоимость ремонта этого аппарата - 2,5 миллиона гривен, плюс заправка гелем - 1,2 миллиона. 3,7 стоимость этого всего. Учитывая все, я не владею ситуацией, имеются ли такие деньги для того, чтобы можно было выделить на ремонт… Есть два варианта выхода из ситуации: первый - выделить деньги, отремонтировать и продолжать дальше эксплуатировать, а второй - сдать его в аренду, - сказала Лариса Дергунова.

Ирина Шамрай и Лариса Дергунова

Далее слово взяла начальница горздрава Ирина Шамрай, которая заявила, что аппарат нужно отдать в аренду, и сообщила, что уже даже нашла желающего его взять в пользование, отремонтировать и оказывать услугу.

— В аренду. Сдать поломанный в аренду, они его отремонтируют, возьмут в аренду помещение, аппарат, и будут, допустим, делать столько, сколько делали бесплатно услуг, а все остальное - продавать услугу, - сказала Ирина Шамрай.

По ее словам, это выгодно для города, поскольку с бюджета снимается нагрузка на обслуживание этого аппарата.

— Они забирают себе сотрудников, Лариса Юрьевна уходит от зарплаты, от газа, от света, от воды. плюс, они платят ей аренду, делают ей то количество, которое она с ними по договору заключит, чтобы она могла обследовать необходимое для бюджета людей. Все остальное… Мы пришли просто посоветоваться, что нам делать. Учитывая, что мы уже закупаем услугу, и на этом всем мы видим, что мы уходим от зарплаты, от сотрудников, от газа, света и воды, то наверное, может быть, это целесообразно. Но этот вопрос сессионный. Он будет приниматься депутатами в сессионном зале, этот договор, вычитываться. Или найти 3,7 миллиона и отремонтировать его. Мы нашли одного желающего, в виде одолжения они готовы его взять. Но детали с ними не обсуждали… Если вы дадите принципиальное согласие - тогда мы с этими людьми сядем за стол переговоров, будем отрабатывать договор, который вам предоставим на рассмотрение, - сказала Ирина Шамрай.

Отвечая на вопросы депутатов, чиновницы сообщили, что стоимость этого аппарата МРТ составляет больше 20 миллионов гривен. В случае его аренды, с больницей будет подписано договор, согласно которому арендатор будет бесплатно оказывать услугу по МРТ-обследованию для 1000 пациентов в год, остальное - платно.

В ходе обсуждения этого вопроса, главврач больницы Лариса Дергунова сообщила, что этот вопрос требует срочного решения, поскольку оборудование необходимо отремонтировать в течение ближайших 2 недель, иначе оно прийдет в негодность.

— Почему мы так срочно к вам пришли - там ситуация такая, что гель, который там остается, его там сейчас 19%, он каждый раз падает. Если он упадет ниже определенного уровня… у нас 2 недели. После этого нам нет смысла к этому вопросу возвращаться, потому что в Украине никто не поднимет магнит, если будет уровень геля ниже определенного уровня, то есть мы уже тогда потеряем аппарат, его уже ни отремонтировать, ни сдать в аренду, просто не будет аппарата, - сказала Лариса Дергунова.

Депутат Сергей Кантор предложил не отдавать дорогостоящее оборудование, а выделить их бюджета 3,7 миллионов гривен для его ремонта, вместо покупки сотни кроватей в больницы.