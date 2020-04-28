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Чрезвычайное положение в Египте продлили еще на три месяца. Соответсвующее решение принял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Об этом сообщает Eg24.
Отмечается, что решение принято «в связи с угрозами безопасности и здоровью граждан». Документ опубликован в официальной газете. Также продлен режим комендантского часа в ряде районов севера Синайского полуострова.
— Чрезвычайное положение объявляется на всей территории Египта на три месяца с 1:00 (по местному времени) 28 апреля... после рассмотрения точки зрения кабинета министров и ввиду опасных условий, связанных с безопасностью и здоровьем граждан, — говорится в указе.
Согласно документу, исполнять его поручили не только полиции, но и вооруженным силам Египта, которые «должны делать все необходимое для противодействия терроризму и его финансированию, следить за сохранностью частного и общественного имущества, защищать жизни граждан».
Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения ожидают, что новая вспышка коронавируса в Украине может случиться через неделю.
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Чрезвычайное положение в Египте продлили еще на три месяца. Соответсвующее решение принял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Об этом сообщает Eg24.
Отмечается, что решение принято «в связи с угрозами безопасности и здоровью граждан». Документ опубликован в официальной газете. Также продлен режим комендантского часа в ряде районов севера Синайского полуострова.
— Чрезвычайное положение объявляется на всей территории Египта на три месяца с 1:00 (по местному времени) 28 апреля... после рассмотрения точки зрения кабинета министров и ввиду опасных условий, связанных с безопасностью и здоровьем граждан, — говорится в указе.
Согласно документу, исполнять его поручили не только полиции, но и вооруженным силам Египта, которые «должны делать все необходимое для противодействия терроризму и его финансированию, следить за сохранностью частного и общественного имущества, защищать жизни граждан».
Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения ожидают, что новая вспышка коронавируса в Украине может случиться через неделю.