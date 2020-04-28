Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, он вступит в действие 1 июля 2021 года.

Об этом сообщают в Офисе Президента Украины.

Закон, позволит украинцам продавать и покупать землю предназначенную для ведения сельского хозяйства.

— Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев, - отметил Владимир Зеленский.

В частности, законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 покупать земли сельскохозяйственного назначения до 100 гектаров смогут только граждане Украины физические лица. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли. Законом запрещено продажу государственных и коммунальных земель.

Отметим, что вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на референдуме.

Кроме того, что закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для граждан Украины, он будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе.