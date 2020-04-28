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Об этом сообщает CNN со ссылкой на Службу мониторинга атмосферы Коперника.
Ученые заявили, что дыра появилась не из-за деятельности людей, а из-за сильного полярного вихря над Арктикой с холодными воздушными массами. Из-за большего чем обычно количества холодного воздуха начали образовываться перламутровые облака, на которых озон вступает в реакцию с хлором и бромом и в итоге разрушается.
По словам ученых, исчезновение дыры тоже не связано с ограничениями из-за COVID-19, а связано непосредственно с ветрами.
Напомним, площадь дыры над Арктикой составляла около 6 млн квадратных километров, это территория размером в три Гренландии.
Озоновая дыра — значительное падение концентрации озона в озоновом слое планеты, который сдерживает ультрафиолетовое излучения. В случае уменьшения концентрации озона вредное излучение может повредить людям и животным, также излучение нагревает мировой океан, увеличивая смертность морских существ и растений.
Озоновые дыры начали регулярно появляться в результате антропогенного воздействия (в результате деятельности человека), в том числе активного использования хлорфторуглеродов, производство которых запрещено Монреальским протоколом по защите озонового слоя Земли.
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Об этом сообщает CNN со ссылкой на Службу мониторинга атмосферы Коперника.
Ученые заявили, что дыра появилась не из-за деятельности людей, а из-за сильного полярного вихря над Арктикой с холодными воздушными массами. Из-за большего чем обычно количества холодного воздуха начали образовываться перламутровые облака, на которых озон вступает в реакцию с хлором и бромом и в итоге разрушается.
По словам ученых, исчезновение дыры тоже не связано с ограничениями из-за COVID-19, а связано непосредственно с ветрами.
Напомним, площадь дыры над Арктикой составляла около 6 млн квадратных километров, это территория размером в три Гренландии.
Озоновая дыра — значительное падение концентрации озона в озоновом слое планеты, который сдерживает ультрафиолетовое излучения. В случае уменьшения концентрации озона вредное излучение может повредить людям и животным, также излучение нагревает мировой океан, увеличивая смертность морских существ и растений.
Озоновые дыры начали регулярно появляться в результате антропогенного воздействия (в результате деятельности человека), в том числе активного использования хлорфторуглеродов, производство которых запрещено Монреальским протоколом по защите озонового слоя Земли.