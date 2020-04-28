|Скорость ветра:
|4.1 м/с
|Восход солнца:
|05:41
|Заход солнца:
|19:58
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:37
|Заход солнца:
|20:13
|Температура завтра:
|+23 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.85 грн
|27.25 грн
|EUR
|28.95 грн
|29.6 грн
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил об отмене всех спортивных соревнований в стране в сезоне-2019/20 из-за пандемии коронавируса.
Об этом Филипп сообщил во время своего выступления перед Национальным собранием, пишет L'Équipe.
Большие спортивные события не могут проводиться на территории страны до сентября. Футбольный сезон-2019/20 не может быть возобновлен, даже при пустых трибунах", - заявил Филипп.
В таком случае, у Лиги 1 нет другого выхода, как досрочно завершить сезон.
На момент остановки чемпионата в турнирной таблице лидировал «Пари Сен-Жермен», набравший 68 очков в 27 матчах.
При этом пока нет информации касательно распределения мест в еврокубках и командах, которые будут понижены/повышены в классе.
Сообщается, что чемпионат Франции стартует с августа 2020-го, но это уже будет начало следующего сезона 2020/21.
Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести Чемпионат Европы по футболу (Евро-2020) на 2021 год.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил об отмене всех спортивных соревнований в стране в сезоне-2019/20 из-за пандемии коронавируса.
Об этом Филипп сообщил во время своего выступления перед Национальным собранием, пишет L'Équipe.
Большие спортивные события не могут проводиться на территории страны до сентября. Футбольный сезон-2019/20 не может быть возобновлен, даже при пустых трибунах", - заявил Филипп.
В таком случае, у Лиги 1 нет другого выхода, как досрочно завершить сезон.
На момент остановки чемпионата в турнирной таблице лидировал «Пари Сен-Жермен», набравший 68 очков в 27 матчах.
При этом пока нет информации касательно распределения мест в еврокубках и командах, которые будут понижены/повышены в классе.
Сообщается, что чемпионат Франции стартует с августа 2020-го, но это уже будет начало следующего сезона 2020/21.
Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести Чемпионат Европы по футболу (Евро-2020) на 2021 год.