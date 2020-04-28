Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил об отмене всех спортивных соревнований в стране в сезоне-2019/20 из-за пандемии коронавируса.

Об этом Филипп сообщил во время своего выступления перед Национальным собранием, пишет L'Équipe.

Большие спортивные события не могут проводиться на территории страны до сентября. Футбольный сезон-2019/20 не может быть возобновлен, даже при пустых трибунах", - заявил Филипп.

В таком случае, у Лиги 1 нет другого выхода, как досрочно завершить сезон.

На момент остановки чемпионата в турнирной таблице лидировал «Пари Сен-Жермен», набравший 68 очков в 27 матчах.

При этом пока нет информации касательно распределения мест в еврокубках и командах, которые будут понижены/повышены в классе.

Сообщается, что чемпионат Франции стартует с августа 2020-го, но это уже будет начало следующего сезона 2020/21.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести Чемпионат Европы по футболу (Евро-2020) на 2021 год.