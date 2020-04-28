|Скорость ветра:
|5.6 м/с
|Восход солнца:
|05:41
|Заход солнца:
|19:58
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:37
|Заход солнца:
|20:13
|Температура завтра:
|+23 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.85 грн
|27.25 грн
|EUR
|28.95 грн
|29.6 грн
28 апреля в Николаевском национальном аграрном университете состоялось дистанционное заседание ученого совета в режиме видеоконференции.
Об этом сообщает пресс-служба университета.
На заседании был рассмотрен ряд вопросов, среди которых: определение объемов государственного заказа приема соискателей высшего образования на дневную и заочную формы обучения на 2020-2021 учебный год, работа психолого-педагогической лаборатории научно-просветительских инновационных технологий развития личности Николаевского национального аграрного университета и другие.
Заслушав и обсудив доклад ответственного секретаря приемной комиссии Евгения Баркаря об определении объемов государственного заказа, членами ученого совета было принято решение ходатайствовать перед Министерством образования и науки Украины об установлении Университету определенных объемов государственного заказа на 2020 год по дневной и заочной формам получения образования всех образовательных степеней.
Проректор по научно-педагогической и воспитательной деятельности и повышения квалификации Наталья Шарата отметила большое значение деятельности психолого-педагогической лаборатории научно-просветительских инновационных технологий развития личности как важной составляющей целостной системы образования, которая сочетает в себе научный, прикладной, практический и организационный аспекты и необходимости ее дальнейшего функционирования.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
28 апреля в Николаевском национальном аграрном университете состоялось дистанционное заседание ученого совета в режиме видеоконференции.
Об этом сообщает пресс-служба университета.
На заседании был рассмотрен ряд вопросов, среди которых: определение объемов государственного заказа приема соискателей высшего образования на дневную и заочную формы обучения на 2020-2021 учебный год, работа психолого-педагогической лаборатории научно-просветительских инновационных технологий развития личности Николаевского национального аграрного университета и другие.
Заслушав и обсудив доклад ответственного секретаря приемной комиссии Евгения Баркаря об определении объемов государственного заказа, членами ученого совета было принято решение ходатайствовать перед Министерством образования и науки Украины об установлении Университету определенных объемов государственного заказа на 2020 год по дневной и заочной формам получения образования всех образовательных степеней.
Проректор по научно-педагогической и воспитательной деятельности и повышения квалификации Наталья Шарата отметила большое значение деятельности психолого-педагогической лаборатории научно-просветительских инновационных технологий развития личности как важной составляющей целостной системы образования, которая сочетает в себе научный, прикладной, практический и организационный аспекты и необходимости ее дальнейшего функционирования.