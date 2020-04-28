28 апреля в Николаевском национальном аграрном университете состоялось дистанционное заседание ученого совета в режиме видеоконференции.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

На заседании был рассмотрен ряд вопросов, среди которых: определение объемов государственного заказа приема соискателей высшего образования на дневную и заочную формы обучения на 2020-2021 учебный год, работа психолого-педагогической лаборатории научно-просветительских инновационных технологий развития личности Николаевского национального аграрного университета и другие.

Заслушав и обсудив доклад ответственного секретаря приемной комиссии Евгения Баркаря об определении объемов государственного заказа, членами ученого совета было принято решение ходатайствовать перед Министерством образования и науки Украины об установлении Университету определенных объемов государственного заказа на 2020 год по дневной и заочной формам получения образования всех образовательных степеней.

Проректор по научно-педагогической и воспитательной деятельности и повышения квалификации Наталья Шарата отметила большое значение деятельности психолого-педагогической лаборатории научно-просветительских инновационных технологий развития личности как важной составляющей целостной системы образования, которая сочетает в себе научный, прикладной, практический и организационный аспекты и необходимости ее дальнейшего функционирования.