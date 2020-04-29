Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке кандидата в президенты США Джо Байдена.

Об этом она заявила во время онлайн-конференции с Джо Байденом, пишет РБК-Украина.

По ее словам, Джо Байден готовился к президентству всю жизнь, а сама она «имела честь» работать с ним не один год.

— Я хотела бы добавить свой голос ко многим другим, кто поддержал вас. Я очень рада быть частью вашей кампании - не только поддержать вас, но и помочь осветить многие вопросы, которые поставлены на карту на этих президентских выборах, — заявила Хиллари Клинтон.

Она отметила, что была не только коллегой Байдена, но и его другом.

— И я могу сказать вам, что хотела бы, чтобы он был президентом прямо сейчас, но я не смогу дождаться этого, если все мы не сделаем свое дело, — добавила Хиллари Клинтон, обращаясь к американцам.

Напомним, ранее экс-президент США Барак Обама официально поддержал кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост главы государства.