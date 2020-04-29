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Премьер-министр Испании Педро Санчес представил план по деэскалации карантинных мер в стране, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
Об этом пишет РБК-Украина.
Как он сообщил, деэскалация в Испании будет происходить постепенно и скоординировано в четыре этапа-фазы с 4 мая, а каждая фаза продлится минимум две недели.
— До конца июня, как страна, мы будем находиться в новой нормальности, если эволюция эпидемии будет под контролем на всех территориях, - сказал Педро Санчес.
Так, на 0 фазе возобновят свою работу в парикмахерские, рестораны, которые могут предложить еду на вынос, и места, которые могут принимать заказы.
На следующем этапе (фаза1), 11 мая, правительство планирует открыть небольшие предприятия, такие как гостиницы, за исключением мест общего пользования. Кафе и рестораны также смогут открыть свои летние площадки, но вход внутрь будет запрещен. Кроме того, будет разрешено передвижение в рамках одной провинции, а также посещение религиозных учреждений. Школы будут открыты для детей до шести лет, если их родители должны идти на работу, а студенты смогут подавать заявления на поступление или сдачу экзаменов.
В фазе 2 люди смогут посещать культурно-художественные мероприятия с участием менее 50 человек в помещениях, и менее чем 400 человек - на открытом воздухе. Однако, в 3 фазе заведениям позволят обслуживания на 50% вместимости. Ограничения на передвижение будут ослаблены еще больше.
Ранее сообщалось, что Испания ослабляет карантин, несмотря на то, что количество инфицированных превышает 160 тысяч человек.
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Премьер-министр Испании Педро Санчес представил план по деэскалации карантинных мер в стране, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
Об этом пишет РБК-Украина.
Как он сообщил, деэскалация в Испании будет происходить постепенно и скоординировано в четыре этапа-фазы с 4 мая, а каждая фаза продлится минимум две недели.
— До конца июня, как страна, мы будем находиться в новой нормальности, если эволюция эпидемии будет под контролем на всех территориях, - сказал Педро Санчес.
Так, на 0 фазе возобновят свою работу в парикмахерские, рестораны, которые могут предложить еду на вынос, и места, которые могут принимать заказы.
На следующем этапе (фаза1), 11 мая, правительство планирует открыть небольшие предприятия, такие как гостиницы, за исключением мест общего пользования. Кафе и рестораны также смогут открыть свои летние площадки, но вход внутрь будет запрещен. Кроме того, будет разрешено передвижение в рамках одной провинции, а также посещение религиозных учреждений. Школы будут открыты для детей до шести лет, если их родители должны идти на работу, а студенты смогут подавать заявления на поступление или сдачу экзаменов.
В фазе 2 люди смогут посещать культурно-художественные мероприятия с участием менее 50 человек в помещениях, и менее чем 400 человек - на открытом воздухе. Однако, в 3 фазе заведениям позволят обслуживания на 50% вместимости. Ограничения на передвижение будут ослаблены еще больше.
Ранее сообщалось, что Испания ослабляет карантин, несмотря на то, что количество инфицированных превышает 160 тысяч человек.