За менее, чем три месяца в США от COVID-19 умерло больше людей, чем во время войны во Вьетнаме.

Об этом сказано на сайте американской медиакомпании CNN.

Сообщается, что данные представлены Университетом Джона Хопкинса. Согласно этим данным, менее чем за три месяца эпидемии в США от коронавируса умерло больше, чем военнослужащих во время войны во Вьетнаме.

Отметим, что число погибших в войне во Вьетнаме составило 58 220 человек, причем боевые действия продолжались более 10 лет.

Согласно подсчетам Джона Хопкинса в Соединенных Штатах, от коронавируса всего за 82 дня умерли, по меньшей мере, 58 365 человек.

Первый смертельный случай от коронавируса США произошел 6 февраля.

Напомним, что две кошки в Нью-Йорке были заражены новым коронавирусом, они стали первыми домашними животными в США, у которых был получен положительный результат на Covid-19.