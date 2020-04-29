В этом году уровень воды в реке Южный Буг упал до критической отметки. Особенно очевидно это явление наблюдается в районе села Мигия. Эксперты экологи дают неутешительные прогнозы.

Об этом говорится в сюжете телеканала НИС-ТВ.

Пороги в этом году впервые за последние годы существенно обнажились. На территории Мигии Южный Буг теряется, пресной воды становится меньше, ее качество ухудшается, а берега зарастают камышом.

Такую картину экологи наблюдают уже не первый год. В этом году воды реки опустились до критической отметки, подтверждением чему являются пороги в районе Мигии как санитарного пропуска течения.

По словам главы общественного движения «Южный Буг SOS» Александра Игнатьева, река обезвоживается из-за изменения климата и его зарегулированности.

— В этом году ситуация с водой довольно катастрофическая. Зима была без снега, паводка не было, и воды, в принципе, нет. По данным Южного управления бассейна Южного Буга, в водохранилищах, которые находятся выше по течению, успели набрать себе немного воды для санитарных пропусков, но этого совсем недостаточно для нормального функционирования реки, - сказал Александр Игнатьев.

Об обмелении реки, как проблеме номер один говорит и научный сотрудник Первомайского краеведческого музея Елена Красина. По ее словам, факторами, которые влияют на состояние реки, является отсутствие паводка, несоблюдение людьми 200-метровой природоохранной зоны, уничтожение прибережных деревьев и сжигание камыша.

— К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что люди хотят заехать катером к себе во двор, застраивают побережье до самой реки, вырубают леса. Этот природный фильтр уничтожается. Этот природный фильтр уничтожаетя, а именно эта 200-метровая зона была природным фильтром, который очищал дождевые воды, не шла земля, грязь оставалась в корнях деревьев и растений, которые здесь росли, - рассказала Елена Кравина.

Теперь через небрежную деятельность человека Южный Буг постепенно теряет свою миссию одной из основных артерий пресной воды.

Если в ближайшее время будет принято решение о строительстве еще одной гидроэлектростанции, то река просто не выдержит и превратится в плавни, как тысячи мелких рек в Украине, говорится в сюжете.

— Хотим мы этого или не хотим, но Южный Буг заставит относиться к себе немного иначе. Мы сколько лет подымали вопрос про Южноукраинской АЭС, которая нуждается в очень большом количестве пресной воды. Но никто на это не обращал внимания, - сказал Александр Игнатьев.

Одним из крупнейших водопользователей Николаевской области использующий Южный Буг, является Южно-Украинский энергокомплекс. Энергокомплекс нуждается в речной воде для охлаждения трех атомных реакторов. Александровское водохранилище используется для нужд гидроэнергетики, для обеспечения работы Александровской ГЭС и Ташлыкской ГАЭС. Для этого атомщики в 2015-м году искусственно подняли уровень воды в Александровском водохранилище до 16 метров, что уже привело к затоплению ценных природных и исторических местностей. Они не скрывают, что хотят поднять уровень воды до 20,7 метров.