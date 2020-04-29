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Политсовет партии «Оппозиционна платформа — За життя» согласовал назначение экс-нардепа Артема Ильюка на должность главы Николаевской городской организации партии.
Об этом сообщает журналист НикВести Олег Деренюга в своем Телеграм-канале.
«Партия «ОПЗЖ» определилась, кто поведет их на выборы в Николаеве. Источник в партии сообщает, что сегодня этот вопрос обсуждался на заседании политсовета, было принято решение назначить главой Николаевской городской организации партии Артема Ильюка», — написал Олег Деренюга.
Артем Ильюк был народным депутатом 7-го (от Партии регионов) и 8-го созыва (партия «Відродження»), в Верховную Раду избирался по 128 мажоритарному округу в Николаеве. До этого, в 2010 году был избран депутатом Николаевского городского совета от Партии регионов. В 2019 году Артем Ильюк баллотировался в парламент в качестве самовыдвиженца, но проиграл кандидату от «Слуги народа» Александру Гайду, набрав 23,8% (17992) голосов.
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Политсовет партии «Оппозиционна платформа — За життя» согласовал назначение экс-нардепа Артема Ильюка на должность главы Николаевской городской организации партии.
Об этом сообщает журналист НикВести Олег Деренюга в своем Телеграм-канале.
«Партия «ОПЗЖ» определилась, кто поведет их на выборы в Николаеве. Источник в партии сообщает, что сегодня этот вопрос обсуждался на заседании политсовета, было принято решение назначить главой Николаевской городской организации партии Артема Ильюка», — написал Олег Деренюга.
Артем Ильюк был народным депутатом 7-го (от Партии регионов) и 8-го созыва (партия «Відродження»), в Верховную Раду избирался по 128 мажоритарному округу в Николаеве. До этого, в 2010 году был избран депутатом Николаевского городского совета от Партии регионов. В 2019 году Артем Ильюк баллотировался в парламент в качестве самовыдвиженца, но проиграл кандидату от «Слуги народа» Александру Гайду, набрав 23,8% (17992) голосов.