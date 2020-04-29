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Белый дом намерен провести спецоперацию, чтобы значительно сократить время, необходимое для разработки вакцины против коронавируса.
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам источников издания, программа получила название «Операция Warp Speed» и должна объединить частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и военные разработки, чтобы попытаться сократить время на создание вакцины на целых восемь месяцев.
Во время операции будут использоваться все правительственные ресурсы для быстрого тестирования самых перспективных в мире экспериментальных вакцин. Сначала на животных, затем на людях. Лучшие перспективные вакцины пройдут более широкие испытания.
Данный проект обойдется американскому бюджету в миллиарды долларов, сказал один из источников. И это почти наверняка приведет к значительным потерям из-за масштабной вакцинации. Но это также может означать, что вакцина будет доступна для обычных людей уже к концу текущего года, а не к следующему лету.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире разрабатывается не менее 70 вакцин от коронавируса. Издание утверждает, что «Операция Warp Speed» будет эффективнее, поскольку все усилия привлеченных производителей лекарств будут лучше скоординированы.
Как сообщалось, в британском городе Оксфорд начались испытания на людях вакцины от коронавируса.
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Белый дом намерен провести спецоперацию, чтобы значительно сократить время, необходимое для разработки вакцины против коронавируса.
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам источников издания, программа получила название «Операция Warp Speed» и должна объединить частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и военные разработки, чтобы попытаться сократить время на создание вакцины на целых восемь месяцев.
Во время операции будут использоваться все правительственные ресурсы для быстрого тестирования самых перспективных в мире экспериментальных вакцин. Сначала на животных, затем на людях. Лучшие перспективные вакцины пройдут более широкие испытания.
Данный проект обойдется американскому бюджету в миллиарды долларов, сказал один из источников. И это почти наверняка приведет к значительным потерям из-за масштабной вакцинации. Но это также может означать, что вакцина будет доступна для обычных людей уже к концу текущего года, а не к следующему лету.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире разрабатывается не менее 70 вакцин от коронавируса. Издание утверждает, что «Операция Warp Speed» будет эффективнее, поскольку все усилия привлеченных производителей лекарств будут лучше скоординированы.
Как сообщалось, в британском городе Оксфорд начались испытания на людях вакцины от коронавируса.